Dani Lorenzo: "Estamos con Sergio Pellicer"

Onda Deportiva Málaga en directo desde el estadio de La Rosaleda tras la atención a los medios de Dani Lorenzo, jugador del primer equipo que ha participado en la presentación de esta nueva edición de la iniciativa Valores Blanquiazules.

"Intentamos abstraernos de todo lo de fuera porque sabemos que nuestro trabajo está en lo que hacemos día a día. La verdad es que nosotros no miramos fuera. Nosotros estamos unidos como equipo, estamos con el míster a muerte y confiamos en él, en su trabajo. Y lo único que queremos es que llegue el domingo y poder demostrar el trabajo que hacemos diariamente porque sabemos que podemos sacar esto adelante sin duda", mencionaba el mediocentro marbellí.

Hoy, a las 20;30, el Unicaja comienza la defensa del título de la BCL con el primer partido en el Carpena frente al Mersin turco.