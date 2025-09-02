CIERRE DE MERCADO

Se cierra el mercado sin refuerzos en el Málaga

La opción de Vencedor no se cierra y buscará opciones en el mercado de agentes libres

Redacción

Málaga |

Loren, Málaga CF
Loren, Málaga CF | Málaga CF

Sin más refuerzos. El Málaga no sumó más incorporaciones en las últimas horas de cierre del mercado de fichajes pese a la necesidad de suplir las bajas de larga duración de Álex Pastor y de Luismi. Las opciones planteadas y posibles no fructificaron y ahora estudia la opción de acudir a un agente libre que puede incorporarse en cualquier momento.

Unai Vencedor, el jugador del Athletic de Bilbao que buscaba destino lejos de San Mamés, es la opción que más cerca estuvo, pero la cuestión económica finalmente diluyó la operación. Y además, el jugador se decidió por una oferta de un club de Primera, el Levante.

El mercado sí cerró otorgando ficha del primer equipo tanto a Chupe como a Izan Merino.

Y ahora qué

Cerrado el tiempo de mercado, el Málaga puede reforzar su plantilla en cualquier momento con un jugador sin equipo, un agente libre, como es el caso de Darko Brasanac. El ex del Leganés está sin equipo, por lo que su incorporación se puede producir en cualquier momento sin necesidad de estar abierto el mercado.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer