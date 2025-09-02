Se cierra el mercado sin refuerzos en el Málaga

Sin más refuerzos. El Málaga no sumó más incorporaciones en las últimas horas de cierre del mercado de fichajes pese a la necesidad de suplir las bajas de larga duración de Álex Pastor y de Luismi. Las opciones planteadas y posibles no fructificaron y ahora estudia la opción de acudir a un agente libre que puede incorporarse en cualquier momento.

Unai Vencedor, el jugador del Athletic de Bilbao que buscaba destino lejos de San Mamés, es la opción que más cerca estuvo, pero la cuestión económica finalmente diluyó la operación. Y además, el jugador se decidió por una oferta de un club de Primera, el Levante.

El mercado sí cerró otorgando ficha del primer equipo tanto a Chupe como a Izan Merino.

Y ahora qué

Cerrado el tiempo de mercado, el Málaga puede reforzar su plantilla en cualquier momento con un jugador sin equipo, un agente libre, como es el caso de Darko Brasanac. El ex del Leganés está sin equipo, por lo que su incorporación se puede producir en cualquier momento sin necesidad de estar abierto el mercado.