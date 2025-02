Carlos López: "La temporada que viene habrá que buscar opciones que me permitan jugar"

Esta semana estamos en el Asador Iñaki con Carlos López, un malagueño que a sus 20 años ha logrado uno de sus sueños de niño, jugar en el equipo de su tierra, en su equipo, vistiendo una elástica que ha defendido desde que se inició en el mundo del deporte. Defiende y defenderá hasta la temporada 2029, después de que recientemente haya ampliado su contrato con el Málaga.

"Toulalán, Camacho, Batista... yo salí de la mano de los jugadores en la época Champions", recuerda Carlos López mientras asegura que no le cuesta firmar autógrafos, en referencia a la jornada de puertas abiertas de este martes: "Yo también los pedía de niño".

"Es una semana tranquila, sabemos que es un equipo difícil, salieron vivos de milagro de la Rosaleda", nos cuesta sobre estos días previos a visitar al Almería. "Está muy bien, no baja el ritmo", nos cuenta sobre Alfonso Herrero. "No disfrutar de minutos es el peaje que hay que pagar por quedarme en el Málaga, aquí han apostado por mí". "Siempre entra la opción de salir por más minutos, aunque esta temporada no ha habido opción". "Echo de menos la sensación de jugar".

Hablamos del canterano del Málaga sobre el vestuario, las bromas, sus estudios, y el difícil momento personal que le ha tocado vivir esta temporada.