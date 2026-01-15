Carlos Dotor: "Venía al Málaga a reencontrarme conmigo mismo"

Retomamos en este 2026 nuestro Onda Deportiva Málaga desde el Asador Iñaki con Carlos Dotor, jugador del Málaga. "Personalmente estoy muy contento, con ganas de seguir. Cuando las cosas sales rodadas es cuando más hay que trabajar", menciona el madrileño sobre su situación en el equipo.

Titular en los siete partidos que lleva Funes en el banquillo, "cada día intento corresponderle, dando lo mejor dentro y fuera del campo", mostrando también su agradecimiento. Reconoce que "futbolísticamente aún me falta. Estoy seguro de que mi mejor versión se va a ver".

"Entiendo la incertidumbre ante mi llegada, venía a Málaga a reencontrarme conmigo mismo", aposté por ese club. No niega su aspiración a jugar en Primera, "y si es el Málaga, mejor". "Estamos en una situación muy bonita, pero como te relajes, estás fuera", advierte, y señala que deben hacer todo para no tener una mala racha.

Hablamos también con Dotor del vestuario, de las actividades motivacionales de Funes, y de las bromas, de las que él es uno de los "blancos".