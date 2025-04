Antonio López Nieto: "El Unicaja es el equipo más atractivo fuera de la Euroliga"

"Evidentemente hay un trabajo detrás, una estrategia, y también fortuna. Sabíamos a dónde queríamos llegar, era un niño bien venido a menos", explicaba el presidente de Unicaja Antonio López Nieto sobre cómo en tan sólo tres años el club ha logrado alzarse con nueve títulos.

Cuestionado sobre jugar la Euroliga, López Nieto dejó claro que "no es rentable para nadie y Unicaja no se la puede permitir". "Yo defiendo la ACB ante cualquier competición europea, que deberían ser un premio a tu buen trabajo. Pero si me regalas la Euroliga, es un caramelo envenenado".

"Unicaja es el club más atractivo fuera del ámbito Euroliga", menciona el dirigente de Unicaja comentando que hay jugadores que prefieren estar aquí, por la ciudad. Y marcó como meta: "Nosotros tenemos que estar, por el presupuesto que tenemos, en la Copa del Rey por mérito, en el play off de la Liga y tiene que estar mientras juguemos en la BCL de cuartos de final para arriba. Ese es, digamos, nuestro modelo. A partir de ahí, tenemos que crecer y ganar títulos. Y ahí vamos a estar".