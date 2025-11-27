El Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho 2025 reúne en Málaga a las mejores jugadoras del continente

El Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho 2025, que se disputará desde hoy hasta el domingo en el Real Guadalhorce Club de Golf, ya está listo para protagonizar la gran final del Ladies European Tour con uno de los mejores carteles de su historia. La cita reunirá a las 64 mejores jugadoras del ranking y a 11 invitadas (incluyendo a las tres mejores amateurs españolas) en una edición marcada por la emoción, la historia y la máxima exigencia competitiva.

Entre los grandes alicientes de este año destaca el duelo que centrará todas las miradas: Azahara Muñoz y Carlota Ciganda, ambas bicampeonas del Open, en Málaga con la oportunidad de convertirse en la primera tricampeona del torneo. Para la malagueña, el desafío tiene un componente emocional añadido al volver a competir ante su público en uno de los escenarios donde más horas ha pasado desde su infancia. Carlota, vigente campeona tras su brillante triunfo en Guadalhorce en 2024, llega decidida a defender título y firmar un cierre de temporada a la altura de su extraordinaria trayectoria.

El torneo contará también con otras campeonas históricas del Open como Aditi Ashok, vencedora en 2023, y Lee-Anne Pace, que conquistó el título en 2013. Este cartel de lujo se combina con un grupo de jugadoras que han brillado esta temporada, entre ellas la singapurense Shannon Tan, actual líder de la Orden de Mérito, y la británica Mimi Rhodes, su única rival en la lucha por el número uno. La final en Málaga decidirá quién se lleva la corona europea con un doble escenario apasionante: si Mimi gana, Shannon tendrá que finalizar segunda en solitario para conservar el liderazgo; si Mimi termina segunda, Shannon deberá alcanzar al menos la sexta posición para proclamarse campeona.