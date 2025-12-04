Ximenez Group inicia un proceso de contratación de 20 profesionales ante la ampliación de proyectos

Oferta Empleo

Redacción

Málaga |

Ximenez Group, empresa líder en iluminación artística y ornamental, ha iniciado un nuevo proceso de selección para reforzar su equipo técnico con 20 profesionales, una incorporación que responde al importante crecimiento y a la ampliación de los proyectos que la compañía está desarrollando en la actualidad. Con esta convocatoria, Ximenez Group continúa avanzando en su compromiso por ofrecer soluciones de iluminación de máxima calidad y por potenciar el talento dentro de su estructura.

Las vacantes ofertadas son:

  • 20 puestos de Técnico de instalación y montaje.

Con este refuerzo, Ximenez Group continúa impulsando su crecimiento, tanto en España como en los más de 50 países donde desarrolla proyectos de iluminación artística.

Requisitos de las posiciones

  • Curso de 20 horas en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) para trabajos de electricidad, montaje y mantenimiento de instalaciones de alta y baja tensión.
  • Se valorará adicionalmente formación en PRL en trabajos en altura.

Cómo participar en el proceso

Las personas interesadas en alguna de las vacantes deberán rellenar el formulario disponible aquí.

Compromiso con el empleo y el talento

Ximenez Group mantiene su apuesta por la creación de empleo cualificado y estable, impulsando el desarrollo técnico y profesional de sus equipos en una compañía de referencia en el sector, con 80 años de historia y presencia global.

