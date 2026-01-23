La XIII edición de Retro Málaga se celebra este fin de semana en Fycma

Homenaje a Manolo Ortiz-Tallo

La XIII edición de Retro Málaga rendirá homenaje a Manolo Ortiz-Tallo, figura malagueña clave del automovilismo español. Su trayectoria ha estado ligada al impulso de rallyes, circuitos y competiciones de primer nivel, así como a proyectos internacionales como la Fórmula E.

El salón quiere reconocer una carrera construida desde la visión, la constancia y una forma de entender el automovilismo que sigue presente en los proyectos que lidera en la actualidad.

El acto tendrá lugar el domingo a las 12:00 h en el stand dedicado a Manolo Ortiz-Tallo, donde se le hará entrega de una placa conmemorativa. Además, mantendrá una charla junto a Carlos Sedano en la que repasará su recorrido profesional y deportivo.

La historia de la automoción en Málaga

Tras iniciar este recorrido en 2024, Retro Málaga continúa explorando la evolución del automóvil en la provincia. En esta edición, la exposición fotográfica se centra en la década de 1910-1920, un periodo clave en el que el coche comenzó a integrarse en la vida cotidiana de Málaga.

Comisariada por José Francisco Muñoz, la muestra reúne imágenes que explican de forma clara ese proceso de transformación. Se trata de la segunda entrega de un proyecto a largo plazo que continuará creciendo en próximas ediciones. Como complemento, se exhibirán un Milburn Electric de 1916 y una BMW de 1912.

III Concurso de Elegancia Retro Málaga

El salón celebrará su tercer Concurso de Elegancia, ya consolidado como una de las actividades más esperadas del programa. Doce vehículos, seleccionados por su diseño y valor histórico, competirán en tres categorías, con tres premiados por cada una.

Italianos

Alfa Romeo Giulia GT

FIAT 1500 Cabrio

Alfa Romeo GTV Veloce

Maserati Biturbi

Franceses

Delahaye 235

Citroën DS23 Pallas

Citroën Mehari

Renault Ondine

Americanos

Cadillac Fleetwood

Cadillac 62 Convertible

Pontiac Firebird

Oldsmobile F-85 Deluxe

La entrega de premios tendrá lugar el viernes a las 19:00 h, en el escenario situado frente al stand donde se expondrán los vehículos participantes.

SEAT Ibiza 4×4 Proto, una pieza única

Una de las piezas más singulares de la historia de SEAT en competición, el Ibiza 4×4 Proto, también estará presente en la feria.

Este prototipo fue la evolución natural del exitoso camino de SEAT Sport en los rallyes durante los años noventa. Desarrollado en los Talleres Gabord, muy cerca de las instalaciones de SEAT Sport, combinó la mecánica 2.0 del Ibiza Kit Car con la tracción total del Córdoba WRC, dando lugar a un vehículo extremadamente competitivo.

Con el motor aumentado hasta los 2.2 litros, 295 CV, cárter seco y un peso de solo 1.117 kg, el Ibiza Proto 4×4 se proclamó campeón de España de Rallyes de Tierra en 2004. Fue, además, el último SEAT en lograr un título absoluto sobre tierra.

Hoy es una auténtica pieza de colección y uno de los modelos de competición más interesantes de la marca, cuya presencia en el salón supone una oportunidad única para verlo de cerca.

Presencia del Museo del Automóvil y la Moda de Málaga

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga volverá a estar presente con una selección especial de vehículos, entre los que destacan un Talbot T23, un Auburn 851 SC Boattail y un Jaguar MKV. Además, los visitantes podrán adquirir una entrada combinada que permite acceder tanto a Retro Málaga como al propio museo.

Las dos ruedas cobran protagonismo

Las dos ruedas tendrán también un espacio destacado, con una cuidada selección de motocicletas históricas y de competición, donde se podrán ver piezas como la Ducati 916 SPS, Ducati 998S, Ducati Pantah (segunda clasificada en el GP de La Bañeza), Seeley BSA (ganadora en La Bañeza 2024 y 2025), Moto Guzzi Nuovo Falcone, Honda RS 125 GP, Gilera Saturno 500, Norton 650 SS o Moto Morini Dart 350.

La Ruta del Cabrio

Entre las novedades de esta edición destaca la presencia de La Ruta del Cabrio, una exposición que ya pudo verse en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga y que ahora llega a Retro Málaga desde el stand del Club Sur de Europa, ampliada con nuevos modelos.

La muestra rinde homenaje a algunos de los descapotables más icónicos del siglo XX, símbolos de libertad, diseño y placer de conducción. Entre los modelos confirmados se encuentran el Lancia Flavia Cabrio, Alfa Romeo Giulia Spider, Ford Mustang V8 Cabrio, Ford Galaxy 500 XL Cabrio, Mercedes-Benz 190 SL, Mercedes-Benz W111 Cabrio, MGB y Triumph TR3B, con más incorporaciones por confirmar.

Parking exclusivo para clásicos

El parking para vehículos clásicos volverá a ser uno de los grandes atractivos del fin de semana. Dividido en zonas interior y exterior, facilitará tanto el acceso como la exhibición espontánea de coches históricos. Los conductores que acudan con vehículos de más de 30 años podrán beneficiarse de entradas a precio reducido, reforzando así este espacio como punto de encuentro clave para los aficionados. Además, durante el evento se realizará una preselección de 40 vehículos procedentes de este parking o que hayan enviado solicitud por correo, para optar a participar en el Concurso de Elegancia de Retro Málaga 2027, abriendo la puerta a que los propios visitantes formen parte activa de uno de los momentos más destacados del certamen.

Concentraciones

Sábado 24

Ferrari – Parking VIP

Porsche – Parking VIP

Domingo 25

Club American Cars – Parking VIP

Amigos Porsche Málaga – Parking VIP

Club Nacional 124 – Interior Pabellón 2

Amigos Porsche Málaga – Interior pabellón 2

*El parking VIP está situado en frente de la entrada principal de FYCMA.

Horarios

Viernes 23: de 16:00 a 20:00 h.

de 16:00 a 20:00 h. Sábado 24: de 10:00 a 21:00 h.

de 10:00 a 21:00 h. Domingo 25: de 10:00 a 19:00 h.

