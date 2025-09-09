Volver a la rutina sin perder el verano: destinos que alargan el pulso estival

Nikki Beach Marbella: el icónico beach club internacional presenta este año una gran novedad: Lucía Summer Club, un restaurante pop-up que adelanta lo que será la gran apertura de Lucía by Nikki Beach en 2026. Esta propuesta efímera ofrece una experiencia culinaria fresca, mediterránea y festiva, con música en vivo, una carta inspirada en sabores locales y una atmósfera pensada para celebrar el buen tiempo. Todo ello acompañado de una coctelería de autor, dirigida por David Navarro, que eleva cada velada al siguiente nivel.

Momento Marbella: alta cocina japonesa y noches con DJs internacionales en el mejor night club con un entorno exclusivo.

Mosh: donde la cena se convierte en espectáculo y cada noche en una celebración.

Nido (Estepona): un remanso de paz con vistas al mar, cocina mediterránea y un ambiente relajado y sofisticado.

Playa Padre: espíritu libre, energía bohemia y fiestas legendarias frente al mar.

La Cabane: elegancia junto al mar bajo la firma gastronómica de Dani García. Un beach club que es sinónimo de exclusividad.