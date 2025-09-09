La Costa del Sol ofrece un repertorio completo para que trabajo y evasión convivan sin fricciones

Volver a la rutina sin perder el verano: destinos que alargan el pulso estival

La Costa del Sol, como capital del lifestyle andaluz, ofrece un repertorio completo para que trabajo y evasión convivan sin fricciones. Entre ellos, Nikki Beach, Momento, Mosh, Playa Padre, La Cabane y Nido Estepona.

Isabel Naranjo

Malaga |

Beach Club
Volver a la rutina sin perder el verano: destinos que alargan el pulso estival | www.ondacero.es

Nikki Beach Marbella: el icónico beach club internacional presenta este año una gran novedad: Lucía Summer Club, un restaurante pop-up que adelanta lo que será la gran apertura de Lucía by Nikki Beach en 2026. Esta propuesta efímera ofrece una experiencia culinaria fresca, mediterránea y festiva, con música en vivo, una carta inspirada en sabores locales y una atmósfera pensada para celebrar el buen tiempo. Todo ello acompañado de una coctelería de autor, dirigida por David Navarro, que eleva cada velada al siguiente nivel.

Momento Marbella: alta cocina japonesa y noches con DJs internacionales en el mejor night club con un entorno exclusivo.

Mosh: donde la cena se convierte en espectáculo y cada noche en una celebración.

Nido (Estepona): un remanso de paz con vistas al mar, cocina mediterránea y un ambiente relajado y sofisticado.

Playa Padre: espíritu libre, energía bohemia y fiestas legendarias frente al mar.

La Cabane: elegancia junto al mar bajo la firma gastronómica de Dani García. Un beach club que es sinónimo de exclusividad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer