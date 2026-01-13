ENTREVISTA A CARLOS CONDE, CONCEJAL DE ECONOMÍA DEL AYTO DE MÁLAGA

La vivienda y la revitalización de los barrios, principales pilares del presupuesto municipal para 2026

En Más de Uno Málaga dialogamos con el concejal de Economía del consistorio malagueño, Carlos Conde, para conocer al detalle la partida presupuestaria municipal para 2026.

Redacción

Málaga |

El Ayuntamiento de Málaga cuenta para 2026 con un presupuesto superior a los 1.230 millones de euros. Entre otras partidas, las principales son vivienda, barrios, proyectos como el Auditorio y la Senda Litoral, o la mejora de servicios públicos.

Destaca la inversión prevista de 170 millones en barrios, o proyectos destacados en Urbanismo como, entre otros, la construcción del Paseo Marítimo del Palo, el Auditorio, los Baños del Carmen, integración del río Guadalmedina. Sin embargo, vuelve a ser la vivienda el punto más importante dentro de estos presupuestos con el anuncio de construcción/finalización de más de 2.200 viviendas (de un total de 5.186) y nuevas operaciones como Soliva Oeste para alquiler asequible.

Por último, el equipo de gobierno municipal se marca como objetivo reducir el endeudamiento consolidado y mantener la puntualidad en pagos a proveedores.

