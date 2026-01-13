La vivienda y la revitalización de los barrios, principales pilares del presupuesto municipal para 2026

El Ayuntamiento de Málaga cuenta para 2026 con un presupuesto superior a los 1.230 millones de euros. Entre otras partidas, las principales son vivienda, barrios, proyectos como el Auditorio y la Senda Litoral, o la mejora de servicios públicos.

Destaca la inversión prevista de 170 millones en barrios, o proyectos destacados en Urbanismo como, entre otros, la construcción del Paseo Marítimo del Palo, el Auditorio, los Baños del Carmen, integración del río Guadalmedina. Sin embargo, vuelve a ser la vivienda el punto más importante dentro de estos presupuestos con el anuncio de construcción/finalización de más de 2.200 viviendas (de un total de 5.186) y nuevas operaciones como Soliva Oeste para alquiler asequible.

Por último, el equipo de gobierno municipal se marca como objetivo reducir el endeudamiento consolidado y mantener la puntualidad en pagos a proveedores.