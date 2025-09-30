Vithas, nuevo Servicio Médico Oficial del GENERALI Maratón Málaga

El grupo hospitalario Vithas ha alcanzado un acuerdo estratégico con Atresmedia Eventos, organizador del Generali Maratón Málaga, para convertirse en el Servicio Médico Oficial de la edición 2025 de este prestigioso evento deportivo. Esta alianza subraya la firme apuesta de Vithas por el fomento del deporte, los hábitos de vida saludables y la provisión de una asistencia sanitaria de excelencia en la capital y provincia malagueña.

El Generali Maratón Málaga, que celebrará su 15ª edición de maratón y la 34ª de medio maratón el próximo 14 de diciembre de 2025, es una de las citas deportivas más importantes del calendario nacional, atrayendo a miles de corredores nacionales y extranjeros y a un número cada vez mayor de espectadores. La colaboración de Vithas garantizará la cobertura médica de los participantes, consolidando la seguridad y el bienestar como pilares fundamentales del evento.

Como parte de este acuerdo, Vithas aportará un equipo médico-sanitario completo, incluyendo personal cualificado, dotaciones y unidades de soporte vital avanzado de última generación, así como un hospital de campaña. Todo ello para atender cualquier eventualidad durante la jornada deportiva. Un aspecto crucial de esta colaboración es que todas aquellas urgencias médicas acaecidas en la salida y meta del maratón y medio maratón se derivarán al Hospital Vithas Málaga. Asimismo, cualquier incidencia o lesión que ocurra en lugares próximos a este centro hospitalario recibirá atención prioritaria en sus instalaciones, asegurando una respuesta rápida y eficaz ante cualquier necesidad médica.

Además de la asistencia directa, Vithas ofrecerá formación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP) a los voluntarios del maratón, elevando así el nivel de prepa-ración y respuesta ante emergencias en todo el recorrido. La presencia de Vithas también se hará visible en la Feria del Corredor que se celebrará desde el viernes 12 de diciembre en la Terminal de Cruceros del Puerto de Málaga, con un stand y actividades para los participan-tes de la prueba.

José María Baena, director territorial de Vithas en Andalucía, ha expresado su entusiasmo por este acuerdo. "Para Vithas Málaga, ser el Servicio Médico Oficial del Generali Maratón Málaga 2025 es un honor, pero también una gran responsabilidad. Este patrocinio no solo refuerza nuestro compromiso con la salud y el bienestar de la sociedad malagueña, sino que también es una clara manifestación de nuestra apuesta por deporte. Estamos preparados para ofrecer la mejor atención médica a todos los participantes, garantizando su seguridad y contribuyendo al éxito de este magnífico evento que promueve valores tan importantes como el esfuerzo y la superación personal".

Por su parte, Pablo López-Barajas, gerente de Atresmedia Eventos, ha destacado la importancia de contar con un socio de la talla de Vithas. "La seguridad de los corredores es nuestra máxima prioridad. Contar con el respaldo de un grupo hospitalario de la reputación y experiencia de Vithas nos proporciona una tranquilidad inmensa y eleva la calidad de la asistencia médica que podemos ofrecer. Esta alianza estratégica es fundamental para el Generali Maratón Málaga y estamos convencidos de que será un éxito rotundo para ambas partes y, sobre todo, para los miles de atletas que, año tras año, confían en nuestra prueba".