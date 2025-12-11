Vithas Málaga imparte una formación en RCP a los voluntarios de la Generali Maratón de Málaga

El Hospital Vithas Málaga impartió en la tarde de ayer martes un taller intensivo de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios dirigido a los voluntarios de la Generali Maratón de Málaga. Esta formación se lleva a cabo en un contexto especial, ya que el hospital asume por primera vez el rol de Servicio Médico Oficial de ambas pruebas (maratón y media maratón), las cuales se celebrarán el próximo domingo 14 de diciembre.

El taller teórico-práctico, fue liderado por el Dr. Pablo de Rojas, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Vithas Málaga, y contó con la participación de un equipo multidisciplinar de profesionales sanitarios del centro entre los que se encontraba la Dra. Josefina Pinedo, jefa del Servicio de Cardiología del hospital malagueño. La jornada se desarrolló en las instalaciones del Pabellón Martín Carpena de Málaga, un punto neurálgico para la logística del evento, y congregó a una representación de los diferentes coordinadores de voluntarios de la prueba.

La iniciativa responde a la necesidad de garantizar la máxima seguridad a los miles de corredores que se darán cita en la capital de la Costa del Sol. Los voluntarios son, a menudo, los primeros en llegar a una situación de emergencia, y su capacidad de reacción es vital. Por ello, la formación se centró en dotarles de las habilidades necesarias para iniciar la “cadena de supervivencia” de forma inmediata y efectiva.

Durante la sesión, los asistentes no solo recibieron instrucción teórica, sino que también practicaron activamente las maniobras de RCP con maniquíes, tanto en adultos como en niños. Además de la reanimación, el programa abordó un amplio espectro de situaciones de emergencia comunes en pruebas de resistencia, incluyendo: la actuación ante ahogamientos (por atragantamiento), el manejo de los desfibriladores automáticos (DEA) o la correcta aplicación de los protocolos de atención y aviso a los servicios médicos de emergencia, asegurando una comunicación fluida y precisa con estos.

El Dr. De Rojas subrayó la trascendencia de esta preparación para la seguridad de la Generali Maratón de Málaga. “En un evento tan multitudinario como este, donde miles de personas llevan su cuerpo al límite, la capacidad de respuesta inmediata es crucial. Cada segundo cuenta. Formar a los voluntarios en RCP y primeros auxilios no solo es un acto de responsabilidad social, sino una medida directa para cardio proteger la carrera. Un voluntario bien entrenado puede ser el primer eslabón de la cadena de supervivencia, marcando la diferencia entre la vida y la muerte mientras llegan nuestros equipos médicos. Nuestro objetivo es que, gracias a esta formación, la Generali Maratón de Málaga sea un evento deportivo seguro para todos”.

Esta acción formativa refuerza la alianza entre el Hospital Vithas Málaga y la Generali Ma-ratón de Málaga, consolidando el compromiso del grupo Vithas con la promoción de la salud, la prevención de riesgos y el fomento de la cultura del esfuerzo y el deporte responsable en la comunidad malagueña.