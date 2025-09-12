SABOR A MÁLAGA

Visitamos Alma Playa, en Rincón de la Victoria

Con mucho sabor a Málaga descubrimos un lugar mágico que nace de proyecto basado en la ilusión y el esfuerzo, en el buen hacer de las cosas, en la cocina hecha con calma y con mucho amor.

Isabel Naranjo

Malaga |

Un rincón frente al mar en el que pasar un buen rato y disfrutar de las vistas, relajarte y divertirte a la par, sentir la libertad de un espacio al aire libre que te aporta paz… Una carta variada creada desde el alma con ingredientes seleccionados, cuidada hasta el último detalle… para convertir cada visita en una experiencia inolvidable que deje ganas de más, ganas de volver…

No puedes perderte sus arroces, y en estos días el boquerón, un producto presente durante todo el año en su carta y con el que Alma Playa participa un año más en la Fiesta del Boquerón Victoriano.

www.almaplayarincon.com

