Visitamos Alma Playa, en Rincón de la Victoria

Un rincón frente al mar en el que pasar un buen rato y disfrutar de las vistas, relajarte y divertirte a la par, sentir la libertad de un espacio al aire libre que te aporta paz… Una carta variada creada desde el alma con ingredientes seleccionados, cuidada hasta el último detalle… para convertir cada visita en una experiencia inolvidable que deje ganas de más, ganas de volver…

No puedes perderte sus arroces, y en estos días el boquerón, un producto presente durante todo el año en su carta y con el que Alma Playa participa un año más en la Fiesta del Boquerón Victoriano.

www.almaplayarincon.com