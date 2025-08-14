Vincci Hoteles celebra la Feria de Málaga con experiencias para huéspedes y visitantes que fusionan sabor local, música y tradición

Málaga vuelve a vestirse de faralaes del 16 al 23 de agosto para celebrar una de sus fiestas más queridas, la Feria de Málaga, y Vincci Hoteles ya tiene todo preparado para ofrecer una completa agenda de actividades en sus dos establecimientos en la capital malagueña: Vincci Selección Posada del Patio 5* (Pasillo de Santa Isabel, 7) y Vincci Larios Diez 4* (calle Marqués de Larios, 10).

Actuaciones en vivo, propuestas gastronómicas con acento

andaluz y detalles que homenajean la esencia de Málaga con el inconfundible carácter hospitalario de la cadena para que sus visitantes puedan vivir la feria “como siempre, como nunca”.

En el corazón del centro histórico, Vincci Selección Posada del Patio 5* será, como en años anteriores, uno de los enclaves más singulares para vivir la feria sin salir del hotel. Durante la semana de la feria, el emblemático patio del hotel se transformará en una auténtica caseta con alma malagueña, e incluso los uniformes de su equipo de recepción y sala harán un guiño a estas populares fiestas luciendo detalles flamencos. Los ritmos de feria envolverán el lobby, contagiando de alegría cada rincón del hotel desde el primer momento.

Del 16 al 23 de agosto, su restaurante Entremuros y el espacio Posada Food&Living servirán una carta especial con platos típicos como el jamón ibérico, surtido de quesos malagueños, ensalada de tomate campero con ventresca de atún y cebolla, bacalao frito con ensalada de pimientos, pecadito frito del día, croquetas caseras, callos y potaje de feria, además de su carta habitual. Una propuesta con duende disponible en todos los espacios gastronómicos del hotel, pensada para cautivar tanto a huéspedes como a comensales locales.

Como novedad, desde este lunes el 11 de agosto, la zona de piscina amplía su servicio de barra, desde primera hora de la mañana y hasta las 20:00h de manera ininterrumpida.

Por último, durante toda la semana, los huéspedes podrán inmortalizar su estancia en un colorido photocall de inspiración andaluza y serán recibidos con una bebida de bienvenida.

A tan solo unos pasos, en plena Calle Larios, Vincci Larios Diez 4*

celebrará la feria con una serie de experiencias gastronómicas de altura que se desarrollarán en su sexta planta, en El Taller de Larios 10. El restaurante del hotel, con excelentes vistas a la catedral y a los principales puntos de interés de la ciudad, abrirá las festividades con una cena especial con motivo de la “Noche de los Fuegos”, el viernes 15 de agosto, donde se podrá disfrutar de platos elaborados con producto local y un toque creativo, en un ambiente con vistas espectaculares al skyline malagueño.

Del 16 al 23 de agosto, el espacio gastronómico acogerá su ya icónico “Taller de Feria”, una propuesta de raciones típicas diseñadas para compartir, en horario de comidas y cenas. Tanto huéspedes como visitantes podrán sumarse a esta experiencia culinaria que eleva el arte del picoteo a otro nivel. La propuesta se completa con su carta habitual, que se caracteriza por su creatividad y mimo por el producto.

La fiesta se alargará en la terraza con la actuación en directo del DJ

Caramalo, que prometen dar ritmo a casi todas las tardes. El alojamiento también ofrecerá durante estos días degustación de vinos de la prestigiosa bodega Málaga Virgen, Cartojal y Rebujito, muy típico de estas fechas.