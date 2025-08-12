La VIII edición de la Fiesta de los Huertos llega a Las Vegas

En el marco de la celebración de la VIII Fiesta de los Huertos se han organizado diferentes actividades relacionadas con el modo de vida rural. En este sentido, la jornada arrancará con un desayuno hortelano, tras lo que se dará apertura a un mercado con numerosos puestos que ofrecerán a los visitantes una amplia variedad de hortalizas, verduras y frutos de temporada de las huertas de la zona, productos agroalimentarios elaborados por emprendedores y pequeñas empresas o artículos de artesanía creados en el entorno. Además, a lo largo de la mañana se llevarán a cabo diferentes demostraciones y talleres para niños y adultos. Los asistentes también tendrán la oportunidad de visitar un huerto de la zona. La jornada estará amenizada con servicio de barra y la música en directo del grupo ‘Seda’.

La Fiesta de los Huertos es una iniciativa que tiene el propósito de poner en valor las fértiles huertas de los valles del Genal y del Guadiaro, donde hay muchas personas que tienen su pequeña huerta para el autoconsumo. Son mayoritariamente gente de edad avanzada, mujeres y hombres que se dedican a la producción, a la conservación y a la gestión de los productos hortofrutícolas cosechados. No es una actividad especialmente destacada por las propias hortelanas y hortelanos, pues es tan parte de la cotidianidad que no se nombra como una actividad social y económica importante, aunque requiere de muchos conocimientos para ser exitosa. Sin embargo, en muchos casos tiene una repercusión importante en la economía familiar y contiene toda una estrategia de práctica de sostenibilidad ambiental.

Con la organización de la Fiesta de los Huertos se persiguen los siguientes objetivos: comercializar productos excedentarios de las huertas locales, seguir poniendo en valor el conocimiento campesino en torno a la agricultura, sensibilizar a todas las generaciones sobre los beneficios de una alimentación local, animar a la población local joven que tiene huertos infrautilizados a que gestione sus propias semillas y produzca sus hortalizas, tanto para autoconsumo como para venta directa y, por último, fortalecer el vínculo entre las personas productoras y las consumidoras más allá de los grandes espacios de mercado.

Por último, desde la organización de la VIII Fiesta de los Huertos se ha invitado a acudir a Las Vegas a todas las personas que deseen comprobar de primera mano la calidad de los productos hortofrutícolas del entorno a la vez que disfrutar de una jornada entretenida con las actividades programadas.

La VIII Fiesta de los Huertos es un evento organizado por los Ayuntamientos de Benalauría y Cortes de la Frontera, así como por la Asociación Vecinal Las Vegas, con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga y Universidad Rural Paulo Freire – CDR Montaña y Desarrollo.