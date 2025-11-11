Victorio & Lucchino deslumbra en el Gran Hotel Miramar de Málaga con su colección “Flapper’s Dream”

La magia de la moda volvió a brillar anoche en salón real de el Gran Hotel Miramar con el esperado desfile de Victorio & Lucchino, que presentó su colección 2026: “Flapper’s Dream”, dentro del programa oficial de la decimocuarta edición de Pasarela Larios 2025. El evento, celebrado a las 19:00 horas, congregó a más de 270 invitados en un ambiente cargado de expectación y arte.

La propuesta de los diseñadores sevillanos se inspiró en el espíritu rebelde y sofisticado de las mujeres de los años veinte. “Flapper’s Dream” es una declaración de amor al arte de vestir con libertad: tejidos vaporosos, transparencias etéreas y una paleta de colores pastel dominaron una pasarela que evocó el glamour del Charleston y el jazz, pero con un inconfundible sello contemporáneo, destacando “la delicadeza de los volantes suspendidos en el aire” signo distintivo del oficio y la sensibilidad de Victorio & Lucchino.

El desfile fue un éxito rotundo con lleno total, consolidándose, por tercer año consecutivo, como una de las citas de moda más destacadas del calendario de la moda malagueña.

El evento ha contado con el patrocinio de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Málaga de Moda (Diputación de Málaga), Junta de Andalucía, Fundación Unicaja y La Razón; además de la colaboración de Restaurantes Grupo Marangós, Only YOU Hotel Málaga y Coeo House. La peluquería y el maquillaje corrieron a cargo del equipo profesional de Antonio Eloy Escuela Profesional, que aportó el toque final a las modelos.