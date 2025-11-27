Vicente Jiménez Ifergan presenta su primera novela “Los Secretos de Sofi” en un emotivo acto

La pasada semana tuvo lugar la presentación de la novela Los Secretos de Sofi, ópera prima del empresario y aventurero malagueño Vicente Jiménez Ifergan.

La jornada reunió a unos 150 asistentes, entre ellos autoridades, representantes del ámbito cultural, medios de comunicación, amigos y colaboradores cercanos. La velada abrió con la actuación del guitarrista Curro de María, quien interpretó varias de las piezas favoritas de Jiménez Ifergan, creando una atmósfera íntima y delicadamente musical. Posteriormente intervino Alexander Slyvchuk, director del programa de cooperación para España, quien subrayó la dimensión humana e internacional de la obra. El acto fue conducido por el gestor cultural Francisco Quintero, cuya presentación aportó elegancia, ritmo y profesionalidad al desarrollo de la ceremonia.

Una historia real que nace de un diario y se transforma en novela

Lo que en sus inicios fue concebido como un legado para sus hijos —un intento de explicarles lo vivido, lo afrontado y lo superado— fue adquiriendo forma narrativa a medida que el autor avanzaba en la escritura.

Basada en hechos reales, la novela surge de un diario que Jiménez Ifergan comenzó a escribir cuando abandonó Málaga con diecisiete años. Durante décadas, esas páginas registraron peligros extremos, decisiones arriesgadas, sacrificios desmesurados y pérdidas que dejaron cicatrices profundas.

El principio de la novela arranca con un encuentro aparentemente casual que se transforma en un vínculo inesperado entre un hombre adulto que recompone su vida y una joven ucraniana marcada por su pasado. La historia se sitúa dos meses antes de la invasión rusa de Ucrania y vertebra una relación luminosa y frágil que se convierte en el eje emocional del libro. Pero la guerra lo trastoca todo.

Málaga se vuelve refugio

Oriente Medio concentra la historia de la humanidad, pero también una parte de la suya, donde aprendió que el pasado nunca muere: solo cambia de forma.

África devuelve el espejo del pasado en las profundidades de sus minas de diamantes y sus caminos de riesgo, donde comprendió que, a veces, conservar el alma cuesta más que conservar la vida.

Las islas griegas, una travesía marcada por mares imprevisibles y momentos de pasión, recuerdan que el coraje no se hereda: se aprende a golpes de ola. Del frente ruso del Dombás, bajo fuego, a un Amberes que guarda secretos antiguos.

Narrada en primera persona, esta novela revela la fragilidad y la grandeza del ser humano al borde del abismo. Entre la acción y la aventura se desliza el misterio que envuelve a Sofi; entre el suspense de un thriller y la ternura de una confesión íntima el autor se enfrenta a preguntas universales:

¿Qué significa cuidar de alguien cuando no puedes salvarlo de su pasado? ¿Cuál es el precio de callar?

Una escritura que ha sido liberación

Durante la presentación, Jiménez Ifergan afirmó que la escritura de este libro se convirtió en un proceso de liberación personal:

“Me ha ayudado a desprenderme de muchos miedos y traumas que todos arrastramos desde la infancia”.

Asimismo, expresó su deseo de que la novela pueda servir como apoyo, alivio o inspiración para quienes atraviesen momentos emocionalmente difíciles.

Con Los Secretos de Sofi, Vicente Jiménez Ifergan entrega una obra íntima, sincera y profundamente humana, con la vocación de acompañar al lector en su propia reflexión vital. Si el libro consigue ayudar o inspirar, señala el autor, “habré alcanzado la mayor de mis alegrías y la satisfacción más profunda como escritor”.

Disponible en librerías Luces, Proteo y Amazon.