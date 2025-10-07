Vía libre para Waterfall Residences, la nueva propuesta de Higuerón Real Estate

l nuevo complejo integra 233 exclusivas residencias repartidas en una parcela de 26.272 m2 y con más de 7.000 m2 de zonas verdes. Además, incluye 7 residenciales con nombres evocadores como Virginia, Niágara, Iguazú, Havasu, Ángel, Yosemite y Victoria, que prometen una experiencia de vida inigualable, en línea con la filosofía de Higuerón Developments de crear espacios que van más allá de lo convencional.

“Desde Higuerón Real Estate estamos muy contentos de haber conseguido el permiso para empezar a desarrollar Waterfall Residences, pues este nuevo proyecto no solo eleva el estándar de excelencia de la compañía y reafirma nuestro compromiso con la exclusividad y la diferenciación, sino que además se perfila como una apuesta de máxima calidad, plenamente integrada en el entorno y con un diseño innovador y exclusivo concebido para satisfacer la demanda de un mercado cada vez más exigente”, destaca Javier Rodriguez, CEO de Higuerón Developments.

Tras la aprobación se empezarán a construir 71 viviendas, incluyendo 21 Garden Villas, 34 Deluxe Apartaments y 16 Sky Villas, cada espacio está meticulosamente diseñado para maximizar la comodidad y el estilo, asegurando una calidad de vida de primera clase. Los residentes tendrán el privilegio de disfrutar de los servicios de Higuerón Resort, más allá de las prestaciones de un 5 estrellas. Así, podrán acceder al Sport Club con pistas de pádel y tenis; Spa con diferentes opciones de circuito y tratamientos; una oferta gastronómica con la participación de Diego Gallegos, chef del restaurante Sollo, galardonado con una Estrella Michelin, una estrella Michelin Verde y dos Soles Repsol. También podrán disfrutar del Beach Club, ubicado en una de las mejores playas de la Costa del Sol. Todo ello con la comodidad y la privacidad de tu hogar.

Además, entre los elementos que darán forma al residencial encontramos las cascadas, que dan nombre a los módulos residenciales que no solo enriquecen la estética del lugar, sino que también fomentan la paz y la serenidad, permitiendo a los habitantes desconectar del ajetreo diario y reconectar con la naturaleza. Este enfoque holístico hacia el diseño residencial refleja una tendencia creciente hacia la búsqueda de un refugio personal que ofrezca tanto lujo como sostenibilidad ambiental.

En esta línea, Higuerón Real Estate se convierte en pionero en la Costa del Sol al introducir un sistema de aguas grises en una promoción residencial de estas características, con el objetivo de alinearse con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU). Asimismo, también se instalarán equipos de suministro de energías renovables, y elementos para reducir la huella de carbono, la huella hídrica y el impacto ambiental. Estas políticas se reflejan en las calificaciones de consumo energético y emisiones, y en la obtención del certificado Breeam.