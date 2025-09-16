La Verónica se suma al World Cleanup Day con una jornada de recogida de basuraleza

El Centro Comercial La Verónica reafirma su compromiso con el medio ambiente participando, un año más, en el World Cleanup Day 2025, la mayor acción cívica a nivel mundial contra los residuos.

La iniciativa, que se ha convertido ya en una tradición para el centro comercial, consistirá en una jornada de recogida de basuraleza el próximo sábado 20 de septiembre, en colaboración con la asociación ambiental Relámpago Verde. El punto de encuentro será el Nacimiento del Río de la Villa, a partir de las 9:00 h.

“Desde La Verónica creemos que cada pequeño gesto cuenta, y por eso volvemos a sumarnos a esta gran movilización global con una acción local que tiene un impacto real en nuestro entorno”, ha declarado Nicolás Pérez, gerente del centro comercial.

La actividad está abierta a la participación de toda la ciudadanía. Las personas interesadas pueden inscribirse a través del formulario de la página web del centro para asegurar su plaza.