Limpieza

La Verónica se suma al World Cleanup Day con una jornada de recogida de basuraleza

La actividad tendrá lugar el sábado 20 de septiembre y el punto de encuentro será el Nacimiento del Río de la Villa a partir de las 9:00h

Redacción

Málaga |

La Verónica se suma al World Cleanup Day con una jornada de recogida de basuraleza
La Verónica se suma al World Cleanup Day con una jornada de recogida de basuraleza | C.C. La Verónica

El Centro Comercial La Verónica reafirma su compromiso con el medio ambiente participando, un año más, en el World Cleanup Day 2025, la mayor acción cívica a nivel mundial contra los residuos.

La iniciativa, que se ha convertido ya en una tradición para el centro comercial, consistirá en una jornada de recogida de basuraleza el próximo sábado 20 de septiembre, en colaboración con la asociación ambiental Relámpago Verde. El punto de encuentro será el Nacimiento del Río de la Villa, a partir de las 9:00 h.

“Desde La Verónica creemos que cada pequeño gesto cuenta, y por eso volvemos a sumarnos a esta gran movilización global con una acción local que tiene un impacto real en nuestro entorno”, ha declarado Nicolás Pérez, gerente del centro comercial.

La actividad está abierta a la participación de toda la ciudadanía. Las personas interesadas pueden inscribirse a través del formulario de la página web del centro para asegurar su plaza.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer