Vélez-Málaga nombra a Bernardo Quintero Hijo Predilecto de la Ciudad

La propuesta, encabezada por el alcalde veleño, Jesús Lupiáñez, ha sido secundada por toda la Corporación, con objeto de reconocer y dignificar la extraordinaria trayectoria de este vecino local con la más alta distinción que concede el municipio, como ya hemos indicado, por su magnífico recorrido profesional en materia de ciberseguridad. La entrega del merecido reconocimiento tendrá lugar en un acto organizado por el Ayuntamiento veleño en próximas fechas, en una ceremonia para la que se ultiman detalles con especial mimo.

En fechas anteriores, se iniciaron los trámites para el nombramiento de Bernardo Quintero Ramírez con este alto honor municipal. Nuestro vecino ha sido reconocido recientemente como Doctor “Honoris Causa” por la Universidad de Málaga, honorable distinción con la que pasa a formar parte del claustro de la UMA por su magnífica carrera profesional en el segmento de la informática y la ciberseguridad.

Quintero es, en la actualidad, jefe de seguridad de la multinacional Google, así como uno de los artífices de la llegada del “hub” de ciberseguridad de la corporación a Málaga, donde actualmente posee una de sus sedes. Se trata éste de un hito clave para el desarrollo tecnológico de nuestra tierra. La travesía de este reconocido veleño se cruzó con la compañía en 2004, cuando Google decidió adquirir la plataforma de análisis de programas Virus Total, creada por el propio Quintero.

Por todo ello, el primer edil veleño decidió dar impulso al nombramiento de Bernardo Quintero como Hijo Predilecto de Vélez-Málaga, en un reconocimiento a “la extraordinaria trayectoria profesional de un profesional veleño que lleva el nombre de nuestra tierra allá donde va”, y que merece “que le reconozcamos por su indiscutible aportación, con la máxima distinción de sus vecinos”, ha recalcado Jesús Lupiáñez, que, a su vez, ha valorado en gran medida el proceder en su carrera de Quintero, “como firme ejemplo y defensor del emprendimiento a edades tempranas”, así como “su labor colaborativa con instituciones académicas para promover la atracción de inversión tecnológica a Málaga”. En este sentido, cabe reseñar ese “espíritu innovador y emprendedor” de nuestro vecino, una muestra fehaciente de su aportación a nuestra ciudad, convirtiéndose en uno más de aquellos que han contribuido a “proyectar a Vélez-Málaga hacia el exterior, ofreciendo un decisivo escaparate para que vengan a conocer todo aquello que podemos ofrecer a los visitantes”.

Jesús Lupiáñez se ha congratulado por la aceptación por parte de la Corporación Municipal del nombramiento de Quintero como Hijo Predilecto de la Ciudad, en una forma de, “además de ensalzar su recorrido profesional, dignificar su carácter innovador y emprendedor, elementos esenciales que caracterizan a nuestra ciudad y que reflejan la apuesta decidida de este Ayuntamiento por la educación, la innovación y el talento local, ejes dinamizadores para la construcción del futuro del municipio”, ha subrayado.

Magnífica trayectoria

Este ciudadano de Vélez-Málaga se ha convertido, por meritos propios, en un reputado referente internacional en materia de ciberseguridad. Entre sus numerosos logros, diseñó su primer antivirus como estudiante de primero de Informática, convirtiéndose posteriormente en un reconocido experto en este segmento. Su extraordinario recorrido profesional le ha unido laboralmente desde hace años a una de las multinacionales más importantes del planeta.

Bernardo Quintero, investido Doctor “Honoris Causa” por la Universidad de Málaga, en una ceremonia celebrada el pasado jueves en el Paraninfo de la capital, y presidida por el rector, Teodomiro López, cursó sus estudios universitarios en el sector público a través de una beca, y siempre ha tenido una estrecha vinculación con la UMA. Con esta institución académica posee el título de diplomatura de Experto Universitario en Ingeniería Inversa e Inteligencia del Malware. También ideó un aula de coworking -sufragada por Google-, en la ETSI de Informática. En su destacada tarea de fomento del emprendimiento ofrece cada año diez becas de estudio exclusivas para mujeres, en la línea con el esfuerzo de la Escuela de fomentar las vocaciones tecnológicas femeninas. De hecho, la Universidad ha creado el primer grado de Ciberseguridad e Inteligencia Artificial de España, quedando, una vez más, reflejada la impronta de Quintero.

Según hemos podido conocer, Quintero inició su relación con la informática con apenas 10 años, cuando realizó sus primeras incursiones en la programación. Tras finalizar la Ingeniería Técnica en Informática, trabajó como administrador en el distrito sanitario de la Axarquía. Luego llegó Hispasec y la plataforma Virus Total, con la que consiguió descubrir un ataque coordinado desde China contra la seguridad de Estados Unidos. Posteriormente, la multinacional Google adquirió la empresa creada por Quintero. La detección del ataque informático a la seguridad nacional norteamericana supuso su consolidación mundial, lo que le acercó a Google, donde irrumpió con la creación del Grupo de Amenazas del gigante tecnológico. Este recorrido catapultó a Quintero a convertirse en jefe de seguridad de la compañía, y sentó las bases que trajeron a la multinacional a su actual sede, en el Paseo de la Farola de Málaga.