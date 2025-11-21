El Valle de Abdalajís celebra su Fiesta del Pan Duro 2025

El Ayuntamiento del Valle de Abdalajís y La Leonera Comunicación, en colaboración con la Asociación Carta Malacitana, el Horno de Leña Pinto del Valle y el Club de Montaña del Valle de Abdalajís, organizan una nueva edición de la Fiesta del Pan Duro, que se celebrará los días 22 y 23 de noviembre en esta localidad malagueña.

El evento cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Málaga y su marca promocional Sabor a Málaga, el sabor que nos une.

Durante todo el fin de semana, el municipio se llenará de sabor, actividades y ambiente festivo para rendir homenaje a uno de los productos más humildes y esenciales de la gastronomía malagueña: el pan.

La cita invita a vecinos y visitantes a “aprovechar hasta la última miga”, lema de esta edición, con una completa programación que combina gastronomía, cultura, tradición y ocio familiar.

Ruta Gastronómica del Pan Duro

La actividad principal será la Ruta Gastronómica del Pan Duro, en la que los bares y restaurantes del Valle elaborarán platos basados en la cocina de aprovechamiento, demostrando la versatilidad del pan duro en recetas tradicionales y creativas.

Participan establecimientos como Bar Reondón, Bar Los Naranjos, Bar El Pino, Venta Los Atanores, Dani Pizzas, Bar Nervi y Pub Pájaro Loco, con propuestas como Mazamorra, Tosta tierra y sol, Migas mar y monte o Albóndigas en salsa de champiñones, entre otras.

Las tapas podrán degustarse el sábado y el domingo a un precio de 3,50 € tapa más bebida.

El público podrá votar su tapa favorita y participar en el sorteo de cuatro lotes de productos Sabor a Málaga.

Además, se repartirán 500 bolsas de tela serigrafiadas entre quienes completen la ruta de los bares y restaurantes participantes.

Mercado, talleres y actividades para todos

El evento se complementa con un Mercado de Productos Locales y Artesanía en la calle Real, que permanecerá abierto ambos días de 11:00 a 17:00 horas.

Los asistentes podrán participar además en catas de quesos, aceites y vinos, visitas guiadas al patrimonio local, una ruta senderista y degustación gratuita de migas el domingo.

Protagonismo para los más pequeños

La Fiesta del Pan Duro pone un acento especial en el público infantil.

Habrá talleres de elaboración de pan impartidos por el Horno de Leña Pinto y una ludoteca gratuita en la Plaza del Reondón, para que los niños puedan divertirse mientras los adultos disfrutan de la ruta gastronómica.

Concursos y actuaciones

El sábado se celebrará el Concurso Gastronómico Popular de platos elaborados con pan duro, con degustaciones abiertas al público, y el domingo se cerrará la fiesta con el recuento de votos y el sorteo de premios.

No faltará la animación musical, con la presencia de la Panda de Verdiales del Valle de Abdalajís, el grupo de baile local y un concierto nocturno el sábado, que llenará de ritmo y ambiente festivo las calles del Valle.

Compromiso con la sostenibilidad y la cultura gastronómica

La Fiesta del Pan Duro no es solo una cita gastronómica, sino también un proyecto con valores.

Esta actividad tiene como objetivo recuperar el recetario popular, evitar el desperdicio de alimentos y fomentar un consumo responsable, contribuyendo al desarrollo sostenible.

También busca favorecer al sector hostelero del Valle de Abdalajís y potenciar los recursos turísticos y de ocio de la localidad, difundiendo los valores de compromiso con el producto local, la cultura gastronómica malagueña y el orgullo por las tradiciones del interior de la provincia.