UTAMED, la primera universidad online de Andalucía,arranca su andadura con 21 titulaciones

UTAMED es una institución universitaria acreditada por el Ministerio de Educación, con autorización para emitir títulos oficiales con reconocimiento en España y en todo el Espacio Europeo de Educación Superior. Al concluir los Grados y Másteres Oficiales, recibirás un título oficial expedido por la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED), avalado por el Ministerio de Educación y con validez en todo el Espacio Europeo de Educación Superior.En el caso de los Másteres de Formación Permanente, al finalizar, obtendrás un Título Propio de Máster de Formación Permanente o, en caso de no contar con titulación universitaria, una Certificación Académica expedida por UTAMED, con una carga lectiva de 60 ECTS.