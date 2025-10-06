"Es urgente la ampliación del Palacio de Ferias porque ya hay eventos que no podemos celebrar por la falta de espacio"

Alicia Izquierdo, concejala del Área de Innovación, Digitalización Urbana, Promoción de la Inversión Tecnológica y Empresarial y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, ha manifestado en Más de Uno Málaga, que es un "asunto prioritario" para el consistorio la ampliación del Palacio de Ferias y Congresos de la ciudad. La reciente celebración de la San Diego Comic Con y el éxito de asistencia de público, ha provocado que se impulse la ampliación del recinto ferial dado que este evento se va a celebrar de nuevo en nuestra ciudad en 2026 y 2027.

Izquierdo ha avanzado que se ha trabajado desde el Área de Urbanismo para conseguir que el arquitecto original del edificio, Ángel Asenjo, sea el encargado de elaborar la ampliación del FYCMA. Además, se está trabajando con los organizadores de la Comic Con para lograr una "mejor distribución de las exposiciones" que eviten las largas colas y la elevada concentración de visitantes en las próximas ediciones. Lo que ha dejado claro la concejala, es que será imposible que los trabajos de ampliación del Palacio de Ferias estén acabadas para el año que viene, de ahí que se busque la mejor distribución de las exposiciones de la Comic Con en diversos enclaves.