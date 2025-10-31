La Universidad de Málaga y OPPLUS presentan la Cátedra OPPLUS de la Universidad de Málaga

Esta nueva cátedra nace con el propósito de fomentar la colaboración entre la universidad y el entorno empresarial, impulsando la innovación, la investigación aplicada y la formación en el ámbito de la gestión, la tecnología y el desarrollo organizacional.

La Cátedra OPPLUS, dirigida por José Manuel Núñez Sánchez, contará con un presupuesto anual de 20.000 euros destinado a promover proyectos conjuntos que fortalezcan la conexión entre el conocimiento académico y las necesidades del tejido productivo.

Entre sus principales líneas de actuación se encuentran la organización de actividades formativas y divulgativas, el desarrollo de proyectos de investigación e innovación, y la promoción del talento universitario a través de iniciativas que faciliten la transferencia de conocimiento hacia la empresa.

Al finalizar el acto, se ofreció un cóctel en la terraza del Rectorado para todos los asistentes, en un ambiente de encuentro y diálogo entre representantes institucionales, empresariales y académicos.

“Esta colaboración representa una oportunidad para seguir estrechando la relación entre la Universidad y el sector empresarial, generando valor compartido y potenciando el desarrollo del talento junto con el mayor empleador de la provincia”, destaca José Manuel Núñez, director de la Cátedra OPPLUS de la Universidad de Málaga.

“La creación de esta Cátedra es un paso más en nuestro compromiso con el talento y la innovación. Creo en el poder de esta colaboración para impulsar el conocimiento y generar oportunidades que contribuyan al progreso de nuestra sociedad”, apuntaba Pablo Benavides, CEO de OPPLUS