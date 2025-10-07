El campus tecnológico cuanta con más de 27.000 m2 en Teatinos

La Universidad Europea de Anddalucía abre sus puertas en Málaga con más de 550 estudiantes

La Universidad Europea de Andalucía ha abierto este lunes sus puertas para más de 550 estudiantes de grado y de posgrado, que ya han comenzado sus clases. Con casi un 40% de internacionalidad y estudiantes de más de 50 nacionalidades, el campus de Málaga, el segundo más grande de la Institución educativa, refuerza su vocación internacional.

La Universidad Europea de Andalucía cuenta en Málaga con un gran campus de 27.000 metros cuadrados que combina la tecnología y la sostenibilidad con instalaciones de vanguardia y laboratorios de última generación con entornos de simulación avanzados, donde los estudiantes experimentarán de manera inmersiva los desafíos y dinámicas de su profesión.

Para Daniel Hormigo, “era importante desarrollar nuestro proyecto en una ciudad con gran impacto tecnológico y empresarial, y Málaga tiene todos los requisitos: cultura, innovación y una internacionalidad que encajaba con el espíritu de la Institución”.

El rector, en sus palabras de bienvenida a los primeros estudiantes que han atravesado este lunes las puertas del campus, ha puesto en valor la conexión de la Universidad con el tejido empresarial de Málaga y la importancia de contar con un proyecto como el de la Universidad Europea en la ciudad, en el que uno de los grandes objetivos es retener el talento local, además de atraer talento internacional.

