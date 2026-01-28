Los uniformes, nuevo termómetro económico: la demanda de ropa de trabajo crece al ritmo del empleo en Málaga

En este contexto, Central Uniformes ha inaugurado su primer establecimiento en la Península, en la Calle París 35 (Málaga), para ofrecer atención directa a empresas y profesionales, y reforzar la distribución de su tienda online, que sirve a toda España.

Uniformes: un indicador adelantado del ciclo económico

Desde la compañía explican que los picos de pedidos de ropa de trabajo crecen entre un 20 % y un 30 % durante las campañas de contratación o en periodos de expansión sectorial. “Cada vez que la economía se mueve —cuando se abre un restaurante, una clínica o una escuela—, los uniformes también se mueven. Son un termómetro silencioso de la actividad real”, explican desde la dirección de Central Uniformes.

En Málaga, el aumento de la demanda de uniformes refleja la buena salud del tejido productivo y la necesidad creciente de empresas que buscan proyectar profesionalidad, seguridad e identidad corporativa.

Más cerca de los profesionales

Con más de 35 años de experiencia vistiendo a profesionales de todos los sectores, Central Uniformes ofrece un modelo de servicio basado en la proximidad, la sostenibilidad y la personalización. La nueva tienda de Málaga permitirá a empresas y autónomos ver, probar y personalizar sus uniformes con asesoramiento experto, al tiempo que mejora los tiempos de entrega en la Península (24-48 h) gracias a su función logística.

El catálogo, con más de 8.500 referencias activas y en expansión, abarca uniformes para sanidad, hostelería, educación, industria, comercio, estética, limpieza y logística, entre otros sectores.

Además, la marca trabaja con tejidos sostenibles, embalajes ecológicos y procesos responsables, reafirmando su compromiso con la producción ética y la durabilidad de sus prendas.

Una marca con propósito

Desde su origen en Canarias, Central Uniformes se ha consolidado como un referente en uniformidad profesional. Su propósito es claro: “equipar a quienes hacen que todo funcione”, fortaleciendo la identidad de empresas y trabajadores, y acompañando el desarrollo económico y social de las comunidades donde opera.

Sobre Central Uniformes

Con más de 35 años de trayectoria, Central Uniformes es una empresa especializada en vestuario profesional y uniformidad corporativa. Cuenta con 20 tiendas en Canarias y su nuevo espacio en Málaga como primer punto de atención en la Península, combinando tienda física, logística y venta online.

Su catálogo en expansión supera las 8.500 referencias, con servicios de personalización, asesoramiento y sostenibilidad como pilares de su modelo.