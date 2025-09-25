Unicaja ofrecerá financiación y servicios en condiciones ventajosas a los más de 6.000 colegiados de Málaga

Unicaja muestra un año más su apoyo a los más de 6.000 letrados que componen el Colegio de Abogados de Málaga, y pone a su disposición un servicio integral específico, con condiciones financieras ventajosas, dirigido a facilitar y mejorar su actividad.

Esa estrecha relación queda reflejada en un convenio de colaboración, cuya renovación ha sido firmada durante un acto que ha contado con la presencia del director territorial de Unicaja en Málaga, Francisco José Reguera Nieto, y la decana del Colegio de Abogados, Flor Carrasco Gómez.

Este acuerdo se enmarca en la política de Unicaja de situar al cliente en el centro de su actividad, ofreciéndole una atención personalizada y cercana. Se suma, además, a otros convenios que el banco mantiene con las principales asociaciones profesionales y empresariales de la provincia malagueña, dentro del apoyo que presta al tejido empresarial, en general, y de su interés por favorecer y facilitar el impulso económico y la creación de empleo.

Máster Universitario en Abogacía

En cuanto a la oferta de productos y servicios que Unicaja pone a disposición del Colegio de Abogados de Málaga, destacan aspectos como la financiación del Máster Universitario en Abogacía o el Préstamo Anticipo del Turno de Oficio y Guardia de Asistencia al Detenido.

También se incluyen en el convenio otros productos y servicios adaptados a las necesidades de este colectivo, como pueden ser el Plan Cero Profesional (Autónomos), la Cuenta de Crédito para Profesionales, la domiciliación de recibos y el pago de impuestos, entre otros, además de una amplia gama de seguros y planes de pensiones.

La entidad facilita, asimismo, operaciones de financiación dirigidas a autónomos para inversiones, adquisición de oficinas o cobertura de necesidades de circulante, así como préstamos para necesidades personales.