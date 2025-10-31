Unicaja incrementa su beneficio un 11,5%, hasta los 503 millones de euros a cierre del tercer trimestre

Los avances en la ejecución del Plan Estratégico 2025-2027 se reflejan en una mejora de la dinámica comercial con un incremento en el año del 2,1% del volumen de negocio de clientes. El mayor crecimiento del margen bruto (3,5% en variación interanual) ha permitido mantener la ratio de eficiencia estable en el 45,2%, a pesar del aumento interanual del 5,2% de los gastos de administración. Por su parte, la ratio de rentabilidad ROTE, ajustado el exceso de capital, mejora en 4 puntos porcentuales (p.p.) respecto a septiembre de 2024, alcanzando el 12,3%.

Balance

Crecimiento interanual del 2,9 % en los recursos administrados de clientes

Los recursos administrados, incluidos los mayoristas, muestran una evolución positiva, con un incremento del 3,5% en los últimos doce meses, hasta situarse en 104.030 millones de euros, con un peso sustancial de los recursos de particulares, muy estables y de elevada granularidad.

Los correspondientes a clientes (minoristas) alcanzan los 93.976 millones, con un aumento interanual del 2,9% y un crecimiento destacado de los recursos de fuera de balance y seguros (12,6%) que se sitúan en 24.987 millones.

En el tercer trimestre, entre los productos de ahorro, destaca especialmente la evolución de los fondos de inversión (avance interanual del 23,8%), hasta alcanzar las suscripciones netas un importe de 2.339 millones de euros, por encima del doble de las registradas en septiembre del ejercicio anterior, lo que supone un nuevo máximo histórico, y permite mantener la cuota de mercado en el 9%, según datos de Inverco. El patrimonio acumulado de estos fondos se sitúa en 16.016 millones de euros.

El saldo de la inversión crediticia performing (no dudosa) aumenta un 1,5% en el ejercicio, hasta los 47.047 millones de euros, retomando así la senda de crecimiento con un bajo perfil de riesgo. El Plan Estratégico posiciona el crecimiento del crédito a Empresas y al Consumo como eje clave para la diversificación de ingresos, una apuesta que ya muestra resultados tangibles, con avances del 2% y del 4%, respectivamente, en el año. En términos interanuales, el crédito al consumo registra un crecimiento del 8,4%, con un peso elevado de los préstamos preconcedidos, que suponen el 91% del total formalizado en el ejercicio.

A septiembre de 2025, la entidad ha concedido 8.917 millones de euros en nuevos préstamos y créditos, de los que 2.185 millones fueron hipotecas a particulares, lo que supone el 24,5% del total. La nueva producción al sector privado experimenta un aumento interanual del 39%, con fuerte crecimiento en todas las carteras.

Mejora de la calidad de balance y elevadas coberturas

Los resultados del periodo vienen acompañados, además, por una mejora en la calidad del balance, lo que da muestras de la fortaleza del modelo de negocio.

La tasa de morosidad se mantiene estable en el trimestre y se reduce 55 p.p. en los últimos doce meses hasta el 2,2%, y el coste del riesgo permanece contenido en 24 puntos básicos (p.b.).

El volumen de activos improductivos (NPAs) continúa su tendencia a la baja, con una caída interanual del 24,6%, debido a la disminución del stock de adjudicados, del 30,6%, y de los activos dudosos, del 19,9%.