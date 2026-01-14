Unicaja se alía con la Fundación Quiero Trabajo para impulsar la inserción laboral de mujeres en situación de desempleo

Con este acuerdo, la entidad respalda la labor de la fundación que ofrece formación personalizada para afrontar entrevistas de trabajo, asesoramiento laboral, mentoring y servicios de imagen orientados a mejorar la empleabilidad.

Además, la entidad refuerza su compromiso social y su apuesta por la igualdad con la participación activa en iniciativas promovidas por la Fundación Quiero Trabajo.

El convenio ha sido firmado por el director de Comunicación e Imagen de Unicaja, Fernando Ríos, y por la directora de la oficina de Málaga de la Fundación Quiero Trabajo, Silvia Ortiz.

Compromiso con la igualdad y la diversidad

El respaldo de Unicaja a la Fundación Quiero Trabajo se enmarca en su política de sostenibilidad y en su compromiso e interés por promover la diversidad e igualdad de oportunidades, especialmente entre colectivos en riesgo de exclusión social.

Todo ello, alineado con su modelo de banca universal, cercana, abierta y accesible que sitúa a los clientes y empleados en el centro de su estrategia, siendo este uno de los principales ejes en torno a los que se articula su actual Plan Estratégico.

En este sentido, la entidad dispone de un Plan de Igualdad que impulsa tanto la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como la mejora de las condiciones laborales y promueve medidas concretas que potencian la asunción equilibrada de responsabilidades, además de favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar de su plantilla.

Fundación Quiero Trabajo

La Fundación Quiero Trabajo es una organización sin ánimo de lucro, compuesta por un equipo de profesionales consolidado, que trabaja desde 2016 para favorecer la inclusión

sociolaboral de mujeres en riesgo de exclusión mediante el uso de herramientas prácticas y emocionales.

Mediante sus servicios de asesoramiento laboral, coaching, estilismo y preparación de entrevistas genera un impacto directo en pro de la inclusión social. También ofrece formación y acompañamiento personalizado para la búsqueda de empleo, incluyendo mentorías y estrategias para el desarrollo de habilidades.

Desde 2016, la Fundación Quiero Trabajo ha acompañado a más de 20.000 personas con el apoyo de más de 1.000 voluntarios de empresas y particulares, sumando 100 empresas comprometidas y 400 entidades colaboradoras, logrando que 8 de cada 10 mujeres superen sus entrevistas de trabajo.