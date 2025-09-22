'UMA-Maternal', el proyecto por el que los menores hospitalizados pueden seguir aprendiendo y disfrutando

La iniciativa, enmarcada en el programa de extensión universitaria y compromiso social de la UMA, contempla la realización de actividades semanales en diferentes unidades pediátricas del hospital, adaptadas a la edad y al estado de salud de los menores. Los talleres abarcan ámbitos como la expresión artística, la música, la ciencia o el refuerzo cognitivo, con una metodología lúdica y flexible que prioriza el bienestar emocional de los pacientes pediátricos hospitalizados.

El calendario de actividades se ha iniciado este mes de septiembre y contempla su continuidad durante todo el curso académico, con paréntesis en los periodos vacacionales. Las sesiones se desarrollarán en la ludoteca principalmente y en otros espacios habilitados por el centro si fuera necesario, con una periodicidad de entre una y dos veces por semana.