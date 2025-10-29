La UMA refuerza su liderazgo europeo en biomarcadores oftalmológicos

La Universidad de Málaga ha reforzado su liderazgo europeo en biomarcadores oftalmológicos, gracias a su participación en la nueva red europea ‘TEAR-PRECISION’, constituida esta pasada semana.

La nueva red integra a profesionales clínicos e investigadores y se centra en el estudio del líquido lagrimal como fuente no invasiva de biomarcadores para oftalmología y para la salud sistémica. Esta iniciativa se encuadra dentro del programa de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología (COST), financiado por la Unión Europea (CA24112: Implementation of Tear Fluid Biomarkers in Precision Medicine).

Su objetivo es superar los principales obstáculos del campo, la variabilidad y la falta de estandarización en la recogida, biobancos, normalización y reporte, que hoy frenan el desarrollo de pruebas denominadas “point-of-care”, que se refieren a las pruebas médicas que se realizan directamente en el lugar donde se encuentra el paciente -un consultorio, por ejemplo, o una sala de urgencias o incluso en casa-, utilizando dispositivos portátiles y rápidos. El objetivo principal es obtener resultados de manera casi inmediata (en minutos), en lugar de esperar horas o días para recibirlos del laboratorio central.

La Universidad de Málaga ha aprobado hoy, en un Consejo de Gobierno extraordinario, el proceso para cubrir 31 plazas de profesorado funcionario. En concreto, la institución ha aprobado dos plazas de catedrático/a con cargo a la Oferta de Empleo Público del año 2023 —cuya vigencia termina el presente año— y veintinueve plazas de profesor/a titular, con cargo a la de 2025.

El rector de la UMA, Teodomiro López, durante la sesión en la que las plazas fueron aprobadas por unanimidad, recordó que corresponde a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía dar el visto bueno final a estas convocatorias y aseguró que los avances en el diálogo y la negociación ya se están produciendo. Asimismo, destacó que para el Equipo de Dirección es una “prioridad absoluta” que las plazas pendientes se resuelvan “cuanto antes y de la manera más eficiente posible”. La UMA prevé que los procedimientos pendientes se completen a mayor ritmo en 2026, siempre a expensas del visto bueno de la Junta de Andalucía.

Un nuevo estudio liderado por un equipo de investigadores de la Universidad de Málaga, del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA Plataforma BIONAND), del Centro de Investigación Médico Sanitarias (CIMES) y de los Hospitales Universitario Virgen de la Victoria y Regional ha analizado la relación entre la microbiota intestinal y la melatonina en mujeres con cáncer de mama con receptores hormonales positivos.

El trabajo, publicado en International Journal of Molecular Sciences, explora cómo las alteraciones en las bacterias intestinales y en la vía melatoninérgica —el conjunto de reacciones bioquímicas implicadas en la producción de melatonina— podrían estar relacionadas con el desarrollo y la progresión de este tipo de cáncer.

“Detectamos una disminución de bacterias intestinales beneficiosas y un aumento de otras potencialmente perjudiciales en las pacientes con cáncer de mama de tipo hormonal”, apunta la científica del Departamento de Especialidades Quirúrgicas, Bioquímica e Inmunología de la UMA Alicia González-González, autora de correspondencia del estudio. Para abordar esta posible conexión, los investigadores analizaron muestras de sangre y heces de mujeres con cáncer de mama y de un grupo de control. En ellas estudiaron la composición de la microbiota intestinal y diversos marcadores relacionados con la síntesis de la melatonina y la permeabilidad intestinal.