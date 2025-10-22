El rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, ha asegurado en Más de Uno que la situación económica de la entidad académica "está mejor que cuando llegamos". Además, aseguró que el tema financiero es el principal reto que debe afrontar durante los años que le restan de mandato, en especial el asunto de la nivelación de la financiación. "La UMA necesita la nivelación de la financiación para cerrar la brecha económica que existe entre Universidades", aseguró López, quien aseguró que le consta que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía está empeñada en resolver las diferencias entre las universidades andaluzas. "Debería valorarse la financiación por estudiantes, es el indicador que todo el mundo entiende de forma más sencilla. La UMA recibe de media 700 euros menos por estudiante que la media del resto de las universidades andaluzas", dijo el rector quien añadió que de solventarse este proceso de nivelación "el presupuesto estaría 25 millones más alto del que tiene".

Los problemas económicos de la UMA, según explicó Teodomiro López, se deben además del desfase por la infrafinanciación, a la construcción por el anterior equipo rector de "un conjunto de obras", así como por "obras de acceso al Campus de Teatinos".