La UMA y FYCMA estrechan vínculos entre la Málaga tecnológica y la universitaria

La Universidad de Málaga y FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos) del Ayuntamiento de la ciudad han renovado su acuerdo marco de colaboración, con el fin de estrechar vínculos entre la Málaga tecnológica y universitaria, reforzando el liderazgo de la ciudad y de la provincia a nivel nacional e internacional.

Este convenio, vigente hasta junio de 2027, comenzó su andadura esta semana, en el marco de ‘Greencities, Urban Intelligence and Smart Mobility 2025’, donde el rector, Teodomiro López, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, escenificaron la renovación de esta colaboración.

El acuerdo pretende incidir en tres ejes estratégicos, como son formación, aceleración y transformación digital en sectores clave de la economía productiva malagueña como turismo, urbanismo, cultura o innovación tecnológica, entre otros.

Busca también establecer sinergias entre el ámbito académico y los ecosistemas innovadores que se generan en FYCMA, atraer y generar talento innovador, apoyar el ámbito STEM, dar visibilidad al tejido empresarial, fomentar modelos híbridos de financiación hacia lo público-privado y atraer capital inversor de fuera de Málaga, promoviendo en definitiva un modelo productivo con mayor orientación tecnológica.

Participación activa

La colaboración contempla la participación activa de la UMA en diferentes foros profesionales organizados por el Palacio, como es el caso de Greencities 2025 y 2026, y las mismas ediciones para Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, del 13 al 15 de noviembre en 2025 y del 12 al 14 de noviembre en 2026.

También las convocatorias de 2026 y 2027 de H&T, Salón de Innovación en Hostelería -del 2 al 4 de febrero de 2026-; Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación -del 24 al 26 de febrero de 2026-, y CM Málaga, Culture & Museums International Tech Forum -22 y 23 de junio de 2026-. Además, incluye la edición 2025 de Leadingirls, foro nacional sobre talento y liderazgo femenino, organizado por el Polo Nacional de Contenidos Digitales del 20 al 24 de octubre.