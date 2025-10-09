La UMA estudia el uso que hace la prensa de los síndrome relacionados con las mujeres

Una investigación desarrollada por la catedrática de Lengua Española de la Universidad de Málaga Susana Guerrero analiza la forma en la que la prensa actual utiliza “repetidamente” síndromes relacionados con las mujeres, así como los términos que se crean para definir estos.

Se trata de un estudio de la UMA del discurso seudocientífico desde una perspectiva de género, que ha sido publicado en la revista ‘Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación’.

La investigadora explica que hay síndromes para todos y algunos muy curiosos: los surgidos en las redes sociales, como Tinderella, para definir a una mujer que coquetea mediante aplicaciones de citas, pero sin llegar nunca a concretar ninguna -cruce de Tinder y Cinderella, que es Cenicienta en inglés-; otros creados mediante metáforas, por ejemplo, el síndrome de la mujer felpudo, para definir a mujeres excesivamente complacientes; o también los originados por acronimia, como el síndrome de la Laura (Liberada, Autónoma, Universitaria, Racionaliza el Amor)

La Cátedra de Comercio y Transformación Digital de la Universidad de Málaga organizará los días 9, 16, 23 y 30 de octubre de 2025 el ciclo de conferencias ‘Comercialización y Digitalización del Sector Agroalimentario’.

El ciclo, coordinado por el catedrático de la UMA y director de la cátedra, Sebastián Molinillo, propone una visión integrada del marketing agroalimentario premium, articulada en torno a posicionamiento, origen y competitividad. Desde la gastronomía de lujo se analizan la construcción de marca y la conversión de la calidad en ventaja; en la Axarquía se estudia la cadena de valor “de la cepa a la copa”; el caso de Málaga profundiza en el origen geográfico como activo estratégico; y el aceite de oliva plantea palancas para dinamizar la demanda, reducir costes y diferenciar el olivar tradicional. Con la participación de profesionales y académicos, el programa combina rigor y aplicación práctica.

Después de presentar la imagen de su 35 edición y desvelar las piezas que conforman la Sección Oficial de Cortometrajes, el Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga (Fancine) ha publicado su primer avance de programación, un bloque de siete títulos entre los que se encuentran las películas de inauguración y clausura.

en esta ocasión, la cinta elegida para encender la semana fantástica de cine en el Albéniz y otros espacios de la capital, este año en alianza con el Festival de Málaga y el apoyo de otras entidades públicas y privadas, será ‘Drácula: A Love Tale’, del inconfundible Luc Besson. De esta manera, la próxima cita del certamen universitario arrancará con una relectura romántica y melancólica de uno de los mitos más icónicos del género. Tras haber firmado filmes de referencia, como ‘Nikita’, ‘Lucy’ o la revulsiva ‘El quinto elemento’, Besson nos trae en su vuelta a la silla de director una versión profundamente humana del legendario vampiro, tomando como punto de partida la novela de Bram Stoker