Últimos días para inscribirse en la VIII CÑT CROSS TRAIL

Tras el éxito cosechado en años anteriores, la prueba afronta su octava edición como una cita deportiva ya consolidada para los aficionados al deporte de montaña. La VIII Cñt Cross Trail tendrá dos modalidades y su recorrido discurrirá por diferentes tramos de senderos, zonas técnicas y pistas que serpentean por bonitos parajes del entorno natural del municipio. Por un lado, se llevará a cabo una prueba de 12 kilómetros de distancia y de carácter popular, ideal para iniciarse en el senderismo y las carreras por montaña. Pese a que su recorrido no es muy largo es necesario tener en cuenta la dureza del mismo, ya que tendrá un desnivel positivo de 450 metros. La prueba reina será la carrera larga, que tendrá una distancia total de 26 kilómetros y un desnivel positivo de más de 900 metros. Este recorrido será igual que el de la edición 2024, cuando se decidió incluir más segmentos en el frondoso Pinar de las Carboneras. Además, los participantes se adentrarán en espacios como la Majada del Santo, La Atalaya, la Sierra del Padrastro o la Cañada de Almellones.

Tal como viene siendo habitual en los últimos años, en el evento se darán cita tanto corredores de primer nivel como numerosos participantes que perseguirán el objetivo de mejorar sus propias marcas o de iniciarse en el apasionante mundo de las carreras por montaña. En todo caso, el propósito es que todos disfruten de una intensa jornada deportiva junto a otros corredores y corredoras. Además, este año se ha añadido un atractivo más, y es que se ha decidido incluir una categoría para aquellos deportistas que quieran hacer la prueba por parejas, para la que se sumará el tiempo empleado por ambos participantes en completar el recorrido. La VIII Cñt Cross Trail también contará con la categoría Master +70.

Por otro lado, el track de la carrera está disponible en Wikiloc para todos aquellos que quieran visitar previamente el municipio, reconocer el terreno y entrenar sobre el propio recorrido de la prueba. Los inscritos recibirán una bolsa de corredor y medalla finisher para todos los que completen la carrera, así como también se organizarán sorteos y un almuerzo colectivo.

Con la puesta en marcha de esta carrera se pretende dar a conocer la riqueza paisajística y medioambiental de la localidad a la vez que promocionar la imagen del municipio como marco ideal para practicar distintos deportes en contacto con la naturaleza. La Cñt Cross Trail está organizada por el Club Achicharraos Canit y el Ayuntamiento de Cañete la Real, con la colaboración de Protección Civil y el patrocinio de la Diputación de Málaga y empresas de la zona. Además, cabe destacar de antemano la labor imprescindible de decenas de voluntarios y voluntarias, que velarán por el correcto desarrollo de la carrera y sin los que sería imposible organizar un evento de esta envergadura