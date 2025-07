UB40 repasó sus 45 años de historia en Starlite Occident

Fundada en 1979 en Birmingham, UB40 se consolidó como una de las bandas más influyentes del género, siendo de las primeras en popularizar el reggae en Europa desde finales de los años 70. Llevaron este género jamaicano a las listas de éxitos globales, vendieron más de 70 millones de discos y abordaron en sus letras temas sociales como la pobreza o el desempleo. Tras divisiones internas, Ali Campbell —voz original— ha mantenido viva la esencia del grupo bajo el nombre “UB40 featuring Ali Campbell”, girando con enorme éxito internacional. Su gira actual celebra 45 años de carrera.

Con su voz reconocible desde el primer segundo, Campbell volvió a demostrar por qué es uno de los emblemas del reggae mundial. Rodeado de una banda experimentada, el artista conectó desde el inicio con una audiencia entregada, que respondió con palmas, baile y ovaciones a cada uno de los temas que marcaron la historia del grupo, como Red Red Wine, Kingston Town o Can't Help Falling in Love, himnos que han trascendido generaciones.

El concierto en Starlite Occident fue un homenaje a esa historia: a la música que pone ritmo a los días difíciles, al mensaje que sigue vigente y a una forma de hacer reggae que suena tan actual como siempre. Entre el público, disfrutando de la magia del concierto, también se dejaron ver rostros conocidos como Valeria Mazza y Arantxa de Benito, que no quisieron perderse esta noche de clásicos inolvidables en Starlite Occident.