Turismo Costa del Sol intensifica su presencia en el Reino Unido con acciones estratégicas

Las acciones desplegadas han ido desde eventos profesionales hasta la organización de viajes de familiarización y campañas dirigidas a segmentos estratégicos como el turismo de golf, el turismo premium, el de cruceros y el sector MICE.

La participación en ferias y misiones comerciales, como el evento “Meet the Media” celebrado en Dublín, permitió conectar con más de 150 periodistas y agentes del mercado británico e irlandés, consolidando relaciones con medios especializados y generalistas. Antonio Díaz, director gerente de Turismo Costa del Sol destacó: “Estas acciones nos permiten mostrar la oferta renovada y diversificada del destino, y conectar directamente con quienes influyen en la toma de decisiones de viaje”.

En lo referido al segmento MICE, se llevó adelante un exclusivo fam trip para compradores británicos de eventos de lujo, quienes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las infraestructuras de alto nivel con las que cuenta la provincia de Málaga. La acción no solo favoreció la generación de negocio a medio plazo, sino que también fortaleció la percepción del destino como sede idónea para congresos e incentivos de gama alta.

En cuanto al turismo premium, la Costa del Sol protagonizó acciones específicas que incluyeron presentaciones del destino en encuentros one-to-one y visitas a enclaves singulares de la provincia de Málaga. Estas actuaciones reforzaron el liderazgo del destino en este segmento, especialmente entre viajeros británicos que buscan experiencias exclusivas y personalizadas.

Por otro lado, el golf siguió ocupando un lugar central en la estrategia promocional para el mercado británico. A través de una campaña digital específica y acuerdos con operadores del sector, se promovieron las más de 70 instalaciones para la práctica de este deporte la Costa del Sol, subrayando su carácter único como “Costa del Golf” en Europa. Esta promoción tuvo una fuerte acogida entre el público británico, que representa el principal mercado emisor de golfistas hacia la provincia.

Asimismo, se implementó una destacada misión comercial en Southampton enfocada al sector de cruceros, en colaboración con el Puerto de Málaga. En este contexto, se mantuvieron reuniones con las principales navieras británicas, con el objetivo de atraer más escalas y posicionar a Málaga como puerto base y de tránsito.