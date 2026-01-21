Trasteros Plus ofrece trasteros sin coste a afectados y equipos de emergencia tras el accidente ferroviario en Adamuz

Trasteros Plus quiere expresar su más profunda solidaridad con todas las personas afectadas por el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo 18 de enero a las 19:45 h en la localidad de Adamuz, en el que se vio implicado un tren que partía desde Málaga con destino a Madrid.

Como muestra de apoyo, la compañía pone a disposición de manera inmediata y gratuita trasteros y espacios de apoyo logístico para las víctimas y sus familiares, así como para los equipos y organismos que están interviniendo en la gestión del incidente (fuerzas y cuerpos de seguridad, UME, servicios sanitarios y centros hospitalarios, entre otros).

Los espacios disponibles se encuentran en los centros con recepción de Trasteros Plus ubicados en:

Avda. Los Guindos (Málaga)

Avda. Juan XXIII (Málaga)

Fuengirola/Mijas (Málaga)

Sierra Alhamilla (Almería)

Estos trasteros podrán utilizarse como espacios seguros para el almacenamiento temporal de pertenencias, equipamiento o materiales necesarios durante las labores de coordinación y asistencia. Nuestro compromiso es facilitar todo lo que esté en nuestras manos para apoyar a quienes lo necesiten en estos momentos difíciles, ofreciendo acceso gratuito a nuestros trasteros y servicios asociados, con el objetivo de contribuir a una gestión más ágil y segura del incidente.

Para coordinar cualquier necesidad relacionada con el almacenamiento, los afectados y autoridades pueden contactar directamente con Trasteros Plus a través del correo alvaro.ramos@trasterosplus.es o en los teléfonos de los centros indicados.

Con un equipo preparado para ofrecer asistencia inmediata y garantizar que todo lo que se necesite pueda ser gestionado de forma rápida y segura.

Trasteros Plus reafirma su solidaridad con las víctimas y sus familias, y permanece a disposición de las autoridades para colaborar en todo lo que se requiera.