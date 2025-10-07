Trasteros Plus celebra una nueva subasta de trasteros en Málaga

Trasteros Plus celebrará el próximo viernes 24 de octubre, a las 16:00 horas, una nueva subasta de trasteros en su centro de Avenida Juan XXIII (Málaga). La cita promete una jornada llena de emoción y oportunidades para quienes busquen vivir una experiencia diferente en la ciudad.

Este evento, inspirado en las populares storage auctions estadounidenses, permite a los asistentes pujar por trasteros abandonados por sus antiguos inquilinos. Lo atractivo de la propuesta radica en que el contenido se desconoce hasta el momento de la apertura, generando una atmósfera de expectación y adrenalina.

A diferencia de otros modelos de venta, las subastas de trasteros son completamente públicas y transparentes. El proceso comienza con la apertura del trastero en presencia de todos los asistentes, rompiendo el candado ante sus ojos. Posteriormente, cada participante dispone de unos segundos para observar el interior desde la puerta, sin entrar ni tocar nada, antes de que se inicie la puja. Finalmente, el trastero se adjudica al mejor postor, que podrá acceder a su interior tras efectuar el pago correspondiente y retirar los objetos en los días posteriores.

Estas subastas se han convertido en una actividad social y experiencial. Para muchos participantes supone revivir la emoción de los programas televisivos sobre subastas de trasteros que triunfan en Estados Unidos, mientras que otros lo ven como una oportunidad para descubrir objetos valiosos, antigüedades, mobiliario o curiosidades que pueden tener una nueva vida.

Con esta iniciativa, Trasteros Plus continúa innovando en el sector del almacenamiento, acercando a Málaga una fórmula que combina entretenimiento, transparencia y sostenibilidad, al dar una segunda oportunidad a los objetos y al espacio que ocupaban.

La participación está abierta a cualquier persona que desee asistir. Los interesados deben inscribirse previamente a través del sitio web oficial de Trasteros Plus (https://www.trasterosplus.es/subastas-de-trasteros/).