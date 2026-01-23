"Trabajamos para poner a Mijas en el punto de referencia que se merece"

En Más de Uno Málaga hemos hablado con la alcaldesa de Mijas, Ana Carmen Mata, para conocer cuáles son las líneas de trabajo planteadas para promocionar a la localidad en la Feria Internacional de Turismo (FITUR). Mata ha destacado que la localidad que preside puede presumir de contar con un "multisegmento" debido a que su oferta turística abarca tanto el turismo interior como el de sol y playa. Además, la semana que viene tendrá lugar la presentación de la campaña que se iba a mostrar en IFEMA y que no se ha podido llevara cabo en FITUR. "Ha sido una pena no poder presentarla, pero vamos a dar a conocer esta nueva imagen que la hemos desarrollado con mucho cuidado. Mijas puede presumir de ser un municipio que cuenta con sol, playa, naturaleza, golf, deporte... El título de nuestra campaña, que la daremos a conocer en la ITB de Berlín, tiene como título 'Donde La Vida Fluye'. Queremos que las personas que vengan a Mijas a visitarnos se sientan más ellos que en ningún otro sitio", dijo.