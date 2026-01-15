Torrox organiza una nueva edición del programa de animación a la lectura ‘Los jueves te cuento’

El Ayuntamiento de Torrox inicia este jueves 15 de enero una nueva edición del programa de animación a la lectura “Los jueves te cuento”. Está dirigido a escolares de Infantil y Primaria y se desarrollará hasta el próximo mes de mayo en las tres bibliotecas del municipio. El concejal de Educación, José Luis Ruiz, ha explicado que el objetivo es “fomentar la lectura entre los más pequeños y despertar su interés por los libros desde edades tempranas”. En este sentido, el edil ha señalado que “crear el hábito lector es fundamental para su desarrollo educativo y personal, y una base clave para su futura formación académica”.

Al frente del programa volverá a estar el grupo “Cientacuentos Cuentapiés”, y las sesiones se desarrollarán entre las 17:00 y las 18:00 horas en la biblioteca central Miguel Hernández de Torrox Costa, la biblioteca de Torrox, y la biblioteca de El Morche. El concejal de Educación y el coordinador de las bibliotecas del municipio, José Jurado, han dado a conocer tanto el cartel anunciador como el calendario previsto.

En concreto, los días 15 y 29 de enero los cuentacuentos tendrán lugar en la biblioteca central de Torrox Costa y en la de El Morche, respectivamente. Los días 5 y 19 de febrero, se celebrarán en la biblioteca de Torrox y en la central. En marzo, el día 5 en El Morche y el 19 en la biblioteca de Torrox. En abril, el día 9 en la central y el 16 en la de El Morche. Por último, el 7 de mayo será en la biblioteca de Torrox y el 14 de mayo en la central.

“La animación a la lectura es una herramienta fundamental para formar personas críticas, creativas y con capacidad de aprender a lo largo de toda su vida, y desde el Ayuntamiento apostamos firmemente por acercar la cultura y los libros a los más pequeños”, ha asegurado José Luis Ruiz. “Queremos que nuestras bibliotecas sean espacios vivos, abiertos y cercanos, donde los niños y niñas descubran que leer también es disfrutar, imaginar y compartir”, ha añadido.

Para finalizar, Ruiz ha manifestado que “invertir en lectura es invertir en futuro, y en el área de Educación del Ayuntamiento de Torrox seguiremos impulsando iniciativas que refuercen el hábito lector entre los escolares desde pequeños”.