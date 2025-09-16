Torrox celebra uno de los Oktoberfest más importantes del sur de Europa del 18 al 21 de septiembre

El Ayuntamiento de Torrox ha presentado hoy una nueva edición de la Oktoberfest, que se celebrará del 18 al 21 de septiembre en el conocido como llano de Ferrara, junto al hotel Iberostar, con un programa cargado de gastronomía, música en directo y ambiente alemán. El alcalde, Óscar Medina, acompañado por la concejala de Presidencia, Mari Ángeles España, y el gerente de Birra&Art, José Miguel Macías, organizador del evento con el Consistorio, ha presentado esta cita que tiene lugar en Torrox Costa junto a varios vecinos alemanes ataviados con trajes típicos de las ‘volksfest’ germanas.

Medina ha destacado que “este evento es un homenaje a tantos alemanes que viven en Torrox desde los años 70 y que tanto han aportado a nuestro municipio. La Oktoberfest de Torrox es ya una de las más importantes del sur de Europa y seguimos trabajando para que crezca cada año”. El alcalde ha invitado a vecinos y visitantes a disfrutar de la cita en la explanada de aparcamientos del llano de Ferrara, un espacio más amplio que permite acoger a miles de personas con total comodidad, y ha recordado que se contará con transporte público y medidas de seguridad para disfrutar de la fiesta de forma responsable. Óscar Medina ha recordado que este evento en Torrox fue reconocido por la revista Viajar de National Geographic como uno de los más destacados de España junto a los de Madrid, Barcelona y Valencia.

Por su parte, el organizador, José Miguel Macías, ha subrayado que “cada año la Oktoberfest de Torrox va cogiendo más fuerza y se parece más a la fiesta original de Alemania”. El responsable de Birra&Art ha explicado que este año se contará con bandas alemanas especializadas en Oktoberfest, además de grupos de rock, música festiva y dj’s que animarán todas las noches. “El plantel gastronómico está muy bien cubierto con restauradores locales y expositores de fuera, y como no podía faltar, tendremos una gran variedad de cervezas típicas de trigo, lager alemanas, internacionales y artesanas”, ha añadido.

La fiesta abrirá sus puertas el jueves 18 de septiembre a las seis de la tarde, mientras que el resto de jornadas se pondrá en marcha a partir de mediodía. El fin de fiesta tendrá lugar el domingo por la noche.