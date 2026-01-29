Torre del Mar refuerza su comercio local con un convenio estratégico entre ‘Málaga Comercio’ y ACET

La Federación Provincial de Comercio y Servicios de Málaga (Málaga Comercio) y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torre del Mar (ACET) han firmado hoy un convenio de colaboración que busca reforzar y proteger el comercio de proximidad en la localidad, marcando un hito relevante para el sector comercial local.

El acto contó, entre otros, con la presencia de Lorena García, presidenta de Málaga Comercio; Javier Arcas y Alberto Ramos, presidente y vicepresidente, respectivamente de ACET, así como de Beatriz Gálvez, concejala de Industria y Comercio del Ayuntamiento de Vélez-Málaga y Jesús Carlos Pérez Atencia, teniente de alcalde de Torre del Mar.

Mejora de la competitividad

El convenio establece un marco de colaboración estable para desarrollar proyectos conjuntos, acciones de promoción, defensa sectorial y puesta en valor del comercio local como motor económico, social y generador de empleo. Además, permitirá impulsar iniciativas orientadas a mejorar la competitividad del pequeño y mediano comercio, aumentar su visibilidad y reforzar su capacidad de adaptación a los nuevos hábitos de consumo.

Lorena García, presidenta de Málaga Comercio, destacó que este acuerdo no solo protege la economía, sino que también fortalece la comunidad, al consolidar el comercio de proximidad como motor de empleo, generar oportunidades para los pequeños y medianos empresarios, dinamizar las calles y centros urbanos, y promover un tejido comercial más unido y resiliente frente a los desafíos de las grandes superficies y los cambios en los hábitos de consumo. Además, subrayó que la colaboración entre asociaciones y administraciones es clave para garantizar un desarrollo sostenible y moderno del sector, que beneficie tanto a comerciantes como a vecinos y visitantes.

"Con este convenio reforzamos nuestro compromiso con el comercio de proximidad, que es mucho más que una actividad económica: es un elemento vertebrador de nuestras comunidades, un motor de empleo y un reflejo de nuestra identidad local. Creemos firmemente que cuando los comerciantes se unen, no solo defienden sus intereses, sino que fortalecen toda la economía de la zona. Queremos que Torre del Mar sea un ejemplo de cómo la cooperación entre asociaciones y administraciones puede transformar el comercio local en un sector sólido, moderno y capaz de adaptarse a los cambios del mercado”, ha manifestado la presidenta de la patronal del comercio malagueño.

Motor de identidad

En la misma línea desde ACET se ha subrayado que el comercio local no solo vende productos, sino que crea identidad, dinamiza calles y vertebra comunidad.

“La firma de este acuerdo nos permite situar al comercio de Torre del Mar en el lugar estratégico que merece dentro del modelo económico de la zona, reconociendo su papel clave como motor de empleo, dinamizador de la vida urbana y generador de identidad local. Para nosotros es un paso fundamental para impulsar iniciativas coordinadas que mejoren la competitividad y la adaptabilidad de nuestros comerciantes, fomentando la innovación, la modernización de sus negocios y la capacidad de responder a los cambios en los hábitos de consumo. Además, este convenio refuerza la colaboración con otras entidades y administraciones, asegurando que el comercio de proximidad pueda seguir creciendo y aportando valor a toda la sociedad”, ha precisado Javier Arcas, presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torre del Mar.

Para Beatriz Gálvez, concejala de Industria y Comercio del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, la colaboración entre administraciones y asociaciones comerciales es esencial “ya que permite diseñar políticas y acciones coordinadas que fortalecen el comercio local, generan empleo, dinamizan los barrios y garantizan que los pequeños y medianos empresarios puedan adaptarse a los cambios del mercado y a los nuevos hábitos de consumo de los vecinos y visitantes. Además, destacó que trabajar de manera conjunta fomenta un sector más sólido, competitivo y capaz de impulsar la economía y la identidad de la comunidad”, ha apuntado Beatriz Gálvez.

Impulso provincial

Jesús Carlos Pérez Atencia, teniente de alcalde de Torre del Mar, por su parte, resaltó la importancia de esta alianza subrayando que iniciativas de este tipo “no solo fortalecen la economía local, sino que también fomentan la cohesión social, dinamizan el centro urbano y consolidan el comercio de proximidad como un elemento clave para el desarrollo sostenible del municipio. Además, destacó que la cooperación entre asociaciones y administraciones es fundamental para que los comerciantes puedan adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo y ofrecer servicios más competitivos y cercanos a los vecinos y visitantes”.

De esta forma, ACET se convierte en la primera asociación de comerciantes de la comarca de la Axarquía en firmar un convenio de estas características con Málaga Comercio, abriendo un camino que invita a otras asociaciones de la provincia a sumarse a este modelo de colaboración. Asimismo, Torre del Mar da un paso firme en la protección y promoción de su tejido comercial, consolidando a ACET como un agente clave en la defensa de los intereses del sector y en la construcción de un modelo económico equilibrado, competitivo y con identidad propia