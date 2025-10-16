Entrevista con su CTO, Antonio Torrero

Torinco, la tecnología más avanzada al material más noble y duradero: la madera

Lo que empezó como una pequeña fábrica de ventanas de madera, se ha convertido en una empresa andaluza internacional con más de 50 años de trayectoria. Generación tras generación ha sabido respetar sus orígenes, manteniendo la esencia del primer día.

Isabel Naranjo

Malaga |

En Torinco trabajamos en toda clase de proyectos diseñando, creando, produciendo y montando diversos espacios funcionales, creativos e innovadores. Exprimimos todos nuestros años de experiencia en el sector para proporcionar los materiales de mejor calidad y la creatividad e ingenio de nuestro amplio equipo de profesionales expertos. Somos especialista en Contract para hoteles, Contratc Villas de Lujo y Contract de Edificios Históricos

El servicio Prescripción, Fabricación e Instalación, permite a Torinco ofrecer una solución integral 360º en carpintería madera. Permite confeccionar piezas únicas y exclusivas que doten de personalidad y elegancia a cada edificación, consiguiendo el máximo bienestar que proporciona nuestra madera de alta calidad. Te acompañamos,en todo el proceso y te garantizamos la mayor durabilidad de nuestros materiales y acabados.

