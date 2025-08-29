El tomate “Huevo Toro” se sirve hoy en el menú del Hospital Regional universitario de Málaga

La Asociación Tomate Huevo Toro, Frutas y Verduras del Guadalhorce dona Tomate Huevo de Toro cultivado al aire libre en el Valle del Guadalhorce para el menú de 500 pacientes ingresados en el Hospital Regional Universitario de Málaga. Una saludable manera de acercar los productos locales y de temporada al almuerzo de las personas ingresadas que han llenado de color y sabor las cocinas del Hospital Regional Universitario de Málaga.

Han sido en torno a 120kg de tomates de la variedad “Huevo Toro” y cultivados al aire libre en la comarca del Valle del Guadalhorce los que han servido para preparar 500 raciones de picadillo de tomate con aceite de oliva virgen extra. La ración de tomate ha ido acompañada de un folleto informativo sobre las cualidades inigualables que presenta esta variedad de tomate, rey indiscutible de las huertas del Guadalhorce en la época estival y que se puede consumir en temporada entre los meses de julio a octubre.

Las frutas y verduras de temporada, como el tomate Huevo Toro, son un pilar fundamental de la dieta mediterránea. Su consumo aporta beneficios para la salud, gracias a su alto contenido en licopeno, un antioxidante natural relacionado con la prevención de enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.

El tomate Huevo Toro se caracteriza por presenta una mayor concentración en azúcares, vitamina A y C, minerales, antioxidantes y otros elementos que le dan su característico sabor, aroma, textura y color; diferenciándose notablemente frente a otras variedades híbridas de tomate.

Además, se trata de un producto muy valorado en la gastronomía malagueña, dada su calidad y cercanía; siendo una variedad autóctona recuperada de variedades antiguas de tomates que saben y huelen a tomate. Esta iniciativa está siendo impulsada por la Asociación Tomate Huevo Toro junto con el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce mediante campañas de promoción de un modelo de alimentación saludable basado en el consumo de productos de cercanía que ponen en valor los cultivos del Valle del Guadalhorce.