Con más de 30 años redefiniendo los límites del directo electrónico

The Prodigy, leyenda de la música electrónica, celebra el X Aniversario de Marenostrum Fuengirola el próximo 26 de julio

La icónica banda británica de música electrónica The Prodigy, pionera del sonido rave y una de las formaciones más influyentes a nivel mundial, aterriza el próximo 26 de julio en Marenostrum Fuengirola para ofrecer su único concierto en Andalucía. Una noche que promete ser una descarga de adrenalina, fuego escénico y nostalgia futurista, donde clásicos como Firestarter, Breathe o Smack My Bitch Up volverán a hacer vibrar al público como himnos atemporales.

Isabel Naranjo