El certamen regresa a la ciudad con nuevas y más originales hamburguesas gourmet

The Champions Burger presenta mañana en Málaga las novedades del festival gastronómico más grande del país

The Champions Burger, el festival gastronómico más grande del país que busca la “Mejor hamburguesa de España”, y que regresa a la ciudad con novedades tras el éxito de la edición 2024, que recibió a más de 140.000 visitantes. Se inaugurará a las 20horas en la terminal de cruceros del Puerto de Málaga.-

Isabel Naranjo

Malaga |

Gastronomia
Se podrá degustar las innovadoras y más originales creaciones que han diseñado para esta edición los más de 20 restaurantes que participan, mientras los chefs les explican cómo combinan los ingredientes para ganar el título de la “Mejor hamburguesa de España”.

¡Este año, el certamen recorrerá más de 50 ciudades! Desde febrero ya ha visitado 24 localidades de 14 comunidades autónomas y ha reunido a más de dos millones y medio de personas con un nivel de competición cada vez más exigente.

¡Los food trucks de The Champions Burger regresan a Málaga

