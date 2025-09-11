El certamen regresa a la ciudad con nuevas y más originales hamburguesas gourmet

The Champions Burger presenta mañana en Málaga las novedades del festival gastronómico más grande del país

The Champions Burger, el festival gastronómico más grande del país que busca la “Mejor hamburguesa de España”, y que regresa a la ciudad con novedades tras el éxito de la edición 2024, que recibió a más de 140.000 visitantes. Se inaugurará a las 20horas en la terminal de cruceros del Puerto de Málaga.-

Isabel Naranjo