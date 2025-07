The Beach Boys traen de vuelta la magia del surf rock

El grupo legendario, que ya ha protagonizado actuaciones inolvidables en Starlite Occident en las ediciones de 2014 y 2019, volvió demostrar que su fórmula sigue funcionando: repertorio imbatible, músicos a la altura y una actitud que conecta.

Formados a principios de los años 60, The Beach Boys se convirtieron en una de las bandas más influyentes del pop estadounidense gracias a sus armonías vocales, letras costumbristas y una estética que definió la cultura del surf. Con más de 100 millones de discos vendidos, 33 discos de oro y platino, una inducción en el Rock & Roll Hall of Fame y un Grammy honorífico a toda su trayectoria, su legado sigue más vigente que nunca. Este mismo año, Mike Love será además incorporado al Songwriters Hall of Fame, en reconocimiento a su aportación al cancionero popular estadounidense.

Anoche, The Beach Boys ofrecieron en Starlite Occident un viaje sonoro por seis décadas de surf rock, arrancando con la energía nostálgica de “Do It Again” y clásicos como “Catch a Wave”, “Surfin’ U.S.A.” y “Surfer Girl”. La velada combinó momentos íntimos como “Forever” y “God Only Knows” con otros de puro ritmo y armonía vocal, como “I Get Around”, “California Girls” y “Good Vibrations”. John Stamos, invitado especial, aportó presencia y complicidad en temas icónicos como “Kokomo”, mientras que el tramo final del concierto desató la euforia del público con “Barbara Ann” y “Fun, Fun, Fun”, sellando una noche inolvidable al más puro estilo californiano.

Entre el público, la actriz Andrea Guasch no quiso perderse el legendario show de The Beach Boys en Starlite Occident.

Tras el concierto, el escenario Sessions recibió a Q2, uno de los nombres más prometedores del pop urbano nacional. Curro García, conocido como Q2, ha logrado hacerse un hueco entre el público joven gracias a temas como «Fighter», convertido en habitual en redes y plataformas. Con canciones como «Soltera», «La Temperatura» o «Amanece», arranca una nueva etapa para el artista, que apunta alto y sigue sumando seguidores con cada lanzamiento.