J On The Beach 2025: Una nueva ola de innovación tech en Málaga

La edición de este año comienza en el centro cultural La Térmica, uno de los espacios más populares y solicitados por los asistentes desde la edición del 2018. Este espacio histórico y dinámico acogerá un Hackathon sobre Crypto Coding, en una jornada dedicada al mundo del trading algorítmico y las soluciones basadas en blockchain. Los participantes tendrán la oportunidad de colaborar, programar y competir enfrentándose a retos reales del ecosistema cripto-financiero. El hackathon cuenta con el patrocinio de la Cátedra Fintech de la Universidad de Málaga, cuya experiencia académica aporta un gran valor añadido al evento, junto con los gigantes del sector TradingView y GSR, reconocidos por su papel clave en el futuro del trading y la tecnología financiera.

De forma paralela, habrá 10 talleres prácticos que permitirán a los asistentes mejorar sus habilidades de forma aplicada. Los talleres cubren una amplia variedad de temas y están diseñados para distintos niveles de experiencia e intereses: desde la masterclass de Blanca García Gil sobre cómo lograr apoyo empresarial para abordar la deuda técnica, pasando por la visión de Fran Guerrero sobre el uso de GitLab para gestión de proyectos, colaboración y DevOps, hasta el taller de Simon Brown sobre visualización de arquitectura de software con el modelo C4.

El evento cuenta también con el respaldo de instituciones locales que apuestan por la innovación, siendo Málaga Open for Business el principal patrocinador de J On The Beach 2025. Esta colaboración subraya el papel creciente de Málaga como centro internacional de talento tecnológico. Su apoyo, junto con el de la Universidad de Málaga, refuerza la misión del evento: tender puentes entre el mundo académico, la empresa y la comunidad tecnológica del sur de Europa.

Uno de los grandes ejes de la edición 2025 será el auge de la Inteligencia Artificial. A lo largo de los tres días, los asistentes podrán sumergirse en un programa completo de conferencias magistrales, paneles y talleres que exploran en profundidad cómo la IA está transformando la forma en que trabajamos con datos, desarrollamos sistemas y tomamos decisiones en sectores como la ingeniería de software, DevOps y las finanzas. Con un papel cada vez más crucial en el panorama tecnológico actual, la IA será protagonista de una agenda que refleja su impacto creciente y su potencial.

Tras una intensa jornada de talleres y hackathon, el primer día concluirá con un evento de networking muy especial: el Lightning Talk Challenge. Un formato desenfadado y lleno de energía, en el que cualquier persona, con o sin entrada, puede subir al escenario para compartir ideas, demostraciones o reflexiones con la comunidad.

Los días 15 y 16 de mayo, la conferencia principal tendrá lugar en nuestra nueva sede, Sohrlin, con dos jornadas repletas de charlas de expertos internacionales, demostraciones en vivo y oportunidades para hacer contactos. El evento se abrirá con una ponencia de Sebastián Ramírez sobre cómo desplegar FastAPI en la nube, y se cerrará con la keynote de Peter van Hardenberg, quien hablará sobre Software Local-First práctico con Automerge.

Y cuando terminen las sesiones, la programación social continúa. La noche del jueves incluirá el ya mítico Tech Quiz y Karaoke Night, una oportunidad para relajarse y conectar con otros asistentes en un ambiente distendido. El viernes pondremos el broche final a J On The Beach 2025 con una fiesta de paella y tapas en el centro de Málaga: una despedida perfecta que combina gastronomía, cultura y conversación.

J On The Beach sigue siendo el punto de encuentro ideal entre contenido técnico de alto nivel y un ambiente relajado y centrado en la comunidad. Ya estés programando algoritmos, desarrollando soluciones de IA o simplemente disfrutando del sol mientras haces networking, JOTB 2025 es el lugar en el que debes estar.

Para entradas y agenda completa, visita: https://jonthebeach.com