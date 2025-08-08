La tertulia “Tomate Huevo Toro” ensalza su importancia como patrimonio cultural del Valle del Guadalhorce

La Casa Museo Antonio Gala, La Baltasara, fue el escenario de la tertulia gastronómica “Tomate Huevo Toro Guadalhorce: patrimonio cultural y gastronómico del Valle del Guadalhorce”. Un encuentro organizado por la Asociación Tomate Huevo Toro que reunió restauración de prestigio, periodismo especializado y campo para poner en valor este producto emblemático y su importancia como seña de identidad cultural de la comarca.

El pasado miércoles 6 de agosto tuvo lugar la Tertulia Gastronómica “Tomate Huevo Toro, patrimonio cultural y gastronómico del Valle del Guadalhorce”, organizada por la Asociación Tomate Huevo Toro, Frutas y Verduras del Guadalhorce. Esta edición, que aunó arte y gastronomía en el emblemático entorno de La Baltasara, Casa Museo Antonio Gala en Alhaurín el Grande, contó con la bienvenida institucional de Antonia Ledesma, vicepresidenta tercera de la Diputación de Málaga; Anthony Bermúdez, alcalde de Alhaurín el Grande y José Carlos García Farfán, presidente de la asociación organizadora. Más de 100 personas asistieron al evento, celebrado en este singular enclave cultural.

La tertulia fue conducida por el periodista Marcos Chacón y contó con la participación de grandes conocedores del mundo gastronómico: Esperanza Peláez, periodista especializada, fundadora del Club Gastronómico Km0 y editora de 7 Caníbales Latam; Jose Carlos García, agricultor y presidente de la Asociación Tomate Huevo Toro, Frutas y Verduras del Guadalhorce; el chef Juanjo Carmona, al frente de Flour y Aviva y ganador del premio Cocinando el Mar en Madrid Fusión y Pedro Aguilera, chef del Mesón Sabor Andaluz, galardonado con una Estrella Michelin.

Durante el encuentro, los ponentes pusieron en valor las cualidades singulares de este tomate emblemático, destacando cómo la combinación de condiciones naturales excepcionales y técnicas tradicionales de cultivo permiten que el Tomate Huevo Toro alcance su máxima calidad y su sabor único e inconfundible.

Tras la bienvenida institucional, la tertulia dio comienzo con la intervención del moderador Marcos Chacón, quien evocó el espíritu del evento con la célebre frase de Manolo Maeso, fundador de la Carta Malacitana: “el tomate que no sabe a tomate no es tomate”. Chacón destacó el valor del producto de temporada, cultivado al aire libre en el Guadalhorce, subrayando que “Málaga es un pequeño continente desde el punto de vista alimentario”, con una huerta “valiente y osada” que, sin perder sus raíces, evoluciona hacia modelos ecológicos y sostenibles.

José Carlos García, presidente de la Asociación Tomate Huevo Toro, señaló que “la cosecha este año es tardía, pero va muy bien, va a haber tomate Huevo Toro del Guadalhorce para todo el mundo” y defendió su papel como producto insignia para dar visibilidad a todo lo que se

produce en el Valle del Guadalhorce. Asimismo, abordó la importancia del relevo generacional en el campo, asegurando que “el tomate se ha convertido en un atractivo para que la gente joven vuelva al campo, aunque no sea su actividad principal”.

El chef Juanjo Carmona puso en valor la excelencia del producto: “Este tomate habla por sí mismo”, afirmando que “en plena temporada, tan solo con sal es un plato espectacular”, y animó a consumir lo que ofrece el entorno por razones de salud y sabor.

Pedro Aguilera, por su parte, resaltó la creciente notoriedad del tomate en la alta cocina: “Se ven los resultados de todos los actos de promoción; cada día se habla más del tomate Huevo Toro fuera de la comarca”. Reconoció que su cocina está centrada en las hortalizas y que este tomate ocupa un lugar destacado en sus menús, combinándolo esta temporada con productos veraniegos como la higuera. Además, reivindicó la dignidad del trabajo agrícola, que aporta “sabiduría, conocimiento sobre lo que comes y respeto por la temporalidad”.

La periodista Esperanza Peláez celebró la evolución del reconocimiento del producto: “Hace unos años no se le daba importancia pero, actualmente, ya es un producto demandado y requerido por la clientela”. Subrayó que el tomate Huevo Toro ha sido clave para fomentar modelos de comercialización más justos y sostenibles: “Ha permitido establecer canales cortos donde se conocen los productos y a los productores y en los que se ponen precios justos, sin intermediarios”.

Para culminar la velada, se ofreció una degustación de platos elaborados con Tomate Huevo Toro, maridados con vinos DOP Sierras de Málaga, cerveza Victoria y la reconocida DOP Aceituna Aloreña de Málaga, que pusieron el broche perfecto a esta celebración del patrimonio gastronómico del Valle del Guadalhorce.

Esta es una actividad Organizada por Asociación Tomate Huevo Toro, Frutas y Verduras del Guadalhorce con la colaboración del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande y el GDR Valle del Guadalhorce y que cuenta con el apoyo Sabor a Málaga, marca promocional de Diputación de Málaga y Gusto del Sur, marca promocional de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.